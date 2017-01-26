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Ersan Adem Gülüm
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Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ü açıkladı!

Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü Hebei China ve kendisiyle anlaştığını resmen açıkladı! Siyah-beyazlılar Ersan'a 400 bin euro maaş ödenecek

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:58:31 Güncelleme: 14:42:32

Beşiktaş Kulübü, Ersan Adem Gülüm'ü yarım sezon kiralanması konusunda kulübü Hebei China ve kendisiyle anlaştıklarını açıkladı.


KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2016-2017 Sezonu için 400.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir."

ERSAN GÜLÜM: "TAKIMA KATKI SAĞLAMAYA GELDİM"
Beşiktaş'ın, Çin Kulübü Hebei China Fortune'dan kiraladığı eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm, takımına hem saha içinde hem saha dışında katkı vermeye çalışacağını söyledi.

Ersan Adem Gülüm, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, yeniden siyah-beyazlı takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Beşiktaş sevdasını insan içinden hiçbir zaman çıkaramaz. Beşiktaş'a altı yılımı verdim, ayrılmak çok zordu. Arkadaşlarımla sürekli temas halindeydim. Sanki bir tatile gittim ve şimdi döndüm" dedi.

Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde takımının 41 puanda olduğunu ve bu sezon da aynı puana ulaştığına dikkati çeken tecrübeli oyuncu, "Bu bir şeyleri anlatıyor sanırım. Beşiktaş takımında nasıl oynayacağını, nasıl kazanacağını bilen tecrübeli oyuncular var. Ben takıma hem saha içi hem de saha dışında katkı vereceğim. Oynamadığım zaman içimdeki hırsı arkadaşlarıma aktaracağım. Takım, bu performansını devam ettirirse inşallah sezon sonu şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde görevini yapacağını kaydeden Ersan Adem Gülüm, "Takıma katkı sağlamaya geldim. Motive anlamında takımı destekleyeceğim" diye konuştu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    Yok sanmam besiktas en iyisini bilir
  • Misafir 2 saat önce
    ne işe yarayacak ersan acaba , gereksiz bir transfer
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