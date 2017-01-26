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Shakhtar CEO'su Sergei Palkin düzenlediği basın toplantısında Trabzonspor'un Facundo Ferreyra için yaptığı teklifi doğruladı. Sergei Palkin, bu transfer için "Bazı zaman planlar yaparsınız. Ama bu planlar her hafta değişebilir. Şu anda rakamlar için bir şey diyemem. Olabilir de olmayabilir de... İkisi de maksimum derecede imkan dahilinde" diye konuştu. (Fotospor)