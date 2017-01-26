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Günün transfer haberleri (26 Ocak 2017)

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:58:07

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    Galatasaray'ın elden çıkarmaya çalıştığı Luis Cavanda'ya Karabük talip olmuş, sakatlanınca transferi askıya alınmıştı. Önceki gün 24Erzincan maçında oynayınca transferin önündeki engel kalktı. Karabük, Belçikalı oyuncu için yeni teklif sunacak. (Fotomaç)

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    Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru defterini yeniden açtığı belirtildi. "Owngoalnigeria" sitesine açıklama yapan bir yetkili, "Onyekuru'nun menajeri, Liverpool'un da Henry ile ilgilendiğini, Fenerbahçe'nin ise oyuncusu için yeniden devreye girdiğini söyledi" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)

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    Ara transfer döneminde kadrosunu Mitrovic ve Babel’le güçlendiren Siyah-Beyazlılar, yeni transferlere yer açmak için Rhodolfo ve Aras Özbiliz’den kendilerine kulüp bulmalarını istedi. (Fanatik)

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