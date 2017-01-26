26 Ocak 2017 Perşembe, 11:58:07 | Güncelleme: 12:27:43
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Galatasaray'ın elden çıkarmaya çalıştığı Luis Cavanda'ya Karabük talip olmuş, sakatlanınca transferi askıya alınmıştı. Önceki gün 24Erzincan maçında oynayınca transferin önündeki engel kalktı. Karabük, Belçikalı oyuncu için yeni teklif sunacak. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru defterini yeniden açtığı belirtildi. "Owngoalnigeria" sitesine açıklama yapan bir yetkili, "Onyekuru'nun menajeri, Liverpool'un da Henry ile ilgilendiğini, Fenerbahçe'nin ise oyuncusu için yeniden devreye girdiğini söyledi" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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Ara transfer döneminde kadrosunu Mitrovic ve Babel’le güçlendiren Siyah-Beyazlılar, yeni transferlere yer açmak için Rhodolfo ve Aras Özbiliz’den kendilerine kulüp bulmalarını istedi. (Fanatik)
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Adı Chelsea ile anılan Simon Kjaer, hakkındaki iddialara son noktayı koydu: Bu tarz haberlerin yapılması çok doğal. Ancak benim tek düşüncem, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak... (Fanatik)
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Orta sahaya takviye yapmayı düşünen Trabzonspor, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı ya da Torino'dan Josef Martinez'i kadrosuna katacak. (Fotomaç)
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Galatasaray, Lyon’un 24 yaşındaki orta sahası Jordan Ferri'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için bastırıyor. Menajeri Genesio “Ferri, G.Saray’da oynamayı istiyor” dedi. (Fotomaç)
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Stoke City'li Charlie Adam'ın menajeri Kenny Moyes, "Fenerbahçe'den henüz bize direkt gelen bir teklif yok. Charlie'nin Stoke City'yle sözleşmesi sürüyor. Dolayısıyla iki kulüp arasındaki görüşmeden çıkacak sonuç önemli. Eğer bize bir teklif gelecek olursa Adam, Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamak ister" ifadelerini kullandı. (NTVSpor)
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Beşiktaş, dünyaca ünlü Hırvat golcü Mario Mandzukic ile anlaşma sağladı ama Juventus engelini aşamayınca dev transferde resmi imzalar atılamadı. (Fanatik)
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Shakhtar CEO'su Sergei Palkin düzenlediği basın toplantısında Trabzonspor'un Facundo Ferreyra için yaptığı teklifi doğruladı. Sergei Palkin, bu transfer için "Bazı zaman planlar yaparsınız. Ama bu planlar her hafta değişebilir. Şu anda rakamlar için bir şey diyemem. Olabilir de olmayabilir de... İkisi de maksimum derecede imkan dahilinde" diye konuştu. (Fotospor)
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Galatasaray'da olası kötü sonuçlarda Jan Olde Riekerink'in bileti kesilecek. Sezon sonuna kadar yerli bir hoca ile çalışacak. Cimbom, 2017-2018 sezonunda ise takımı Kardemir Karabükspor'da görev yapan Igor Tudor'a emanet edecek. (Sözcü)
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Fenerbahçe’den, “10 numara almadan Aatif’ı bırakmayız” yanıtı alan Atiker Konyaspor, Sarı-Lacivertliler’in Hernanes transferini bitirmesi için gün sayıyor. Faslı yıldızla her konuda el sıkışıldı. (Fanatik)
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Fransa’nın köklü takımlarından Marsilya’nın Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano Correira'yı transfer etmek istediği ortaya çıktı. (Fanatik)
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Fenerbahçe'nin eski gözdesi Fredy Guarin için nabız yokladığı bildirildi. Çin'e transfer olan ancak yabancı sınırından dolayı şans bulamayan 30 yaşındaki Kolombiyalı'nın Sarı-Lacivertli takıma gelebileceği bildirildi. (Fotomaç)
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Trabzonspor'a transfer listesinde yer alan Aaron Hunt'tan kötü haber geldi. Almanya'da Hamburger Morgenpost'a konuşan Aaron Hunt, "Trabzonspor'a gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. (Fotospor)
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Galatasaray'ın 12 milyon Euro’luk bonservisi nedeniyle geri adım attığı Villarreal'li Pato'da yeni gelişme... Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibinin fiyatı 6 milyon Euro’ya indirmesi sonrası yıldız golcüyü bir kez daha gündeme aldı. (HT Spor)
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Fenerbahçe Brezilya ekibi Internacional'de forma giyen Anderson için hem oyuncuyla hem de kulübüyle el sıkıştı. (HT Spor)
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Demba Ba’yı İstanbul’a çağıran Beşiktaş yönetimi, Jackson Martinez ismini de sıcak tutuyor. Çin’den ayrılması kesinleşen deneyimli forvet için yönetici Umut Güner’in yurt dışında oyuncuyla ilgili nabız yoklayacağı öğrenildi. (Fanatik)
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Fenerbahçe'nin sürpriz 10 numara transferinde peşindeki isim belli oldu... Tıpkı Alex gibi Cruzeiro forması giyen Giorgian De Arrascaeta... (Hürriyet)
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Bursaspor, Bologna forması giyen Fransız sol kanat Anthony Mounier ve Alaves'ten Sırp stoper Aleksandar Pantic ile prensip anlaşmasına vardı. (Fotomaç)
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Galatasaray, Palmeiras'ın stoperi Vitor Hugo için bastırmıştı, 8 milyon euro'luk bonservisi nedeniyle transferden çekilmişti. Palmeiras'ın yeni savunmacı araması "G.Saray'a mı gidecek" iddialarını alevlendirdi. (Fotomaç)
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Fenerbahçe, bir dönem Manchester City’nin de ilgilendiği Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain’in yıldız ismi Omar Abdulrahman’a teklif götürdü. Araplar, 20 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istedi. (Fotomaç)
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Yoğun bir şekilde forvet arayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Emmanuel Adebayor'un önerildiği öğrenildi. (HT Spor)
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Güney Amerika’da birçok 10 numarayı gündemine alan Fenerbahçeli yöneticilerin Arjantin’de San Lorenzo forması giyen Sebastian Blanco için de temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. (HT Spor)
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Trabzonspor'da sezon başında Porto'dan büyük umutlarla kiralanmasına rağmen bekleneni veremeyen Jun Suk'la yollar ayrılıyor. Dün Başkan Muharrem Usta ile görüşen Koreli futbolcunun tekrar Porto'ya döneceği öğrenildi. Portekizli kulübü, Trabzon'dan gelen talebi kabul etti. (Takvim)
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Galatasaray'da iki kez kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'e Bursaspor talip oldu.
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Fenerbahçe'de Dick Advocaat'ın kadro dışı bıraktığı Gregory van der Wiel ve Emenike'nin yanı sıra Stoch için henüz kulübe resmi bir teklifin ulaşmadığı öğrenildi. Üç oyuncu için de aracıların nabız yokladığı ancak oyuncuların yüksek ücretleri nedeniyle tekliflerin resmiyete dökülmediği bildirildi. (Takvim)
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Golcü takviyesi için Beşiktaş’ın gündemine gelen takımın eski yıldızı Demba Ba, kendisini çok seven Siyah-Beyazlı taraftarlara seslendi: “Beşiktaş taraftarını çok özledim. Bir aksilik olmazsa pazartesi günü İstanbul’da olacağım ve yönetimle görüşeceğiz. Transferim konusunda yüzde 80 anlaşacağımıza inanıyorum.” (Fanatik)
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Raul Meireles'i İtalyan ekibi Cagliari’nin istediği iddia edildi. (Fanatik)
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Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'den ret yanıtı alan Bursaspor'un yeni hedefinin daha önce de gündeme gelen Artur Zico olduğu belirlendi. (Fanatik)
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Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera ve menajeri Fonseca ile yeni sözleşme adına görüşme halinde... Uruguaylı eldiven de bu konuya sıcak bakıyor. (Hürriyet)
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Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi Krasnodar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sol beke Cristian Ramirez’i, stopere ise Aleksandr Zhirov’u alan Rus ekibi son olarak Elfsborg'dan Viktor Claesson'u kadrosuna kattı. (Fanatik)