GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Gençlerbirliği
FUTBOL

Gençlerbirliği kupayı alıp Cavcav'a götürmek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda hafta sonu Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği'nde, çeyrek finale kalmanın hesapları yapılıyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:31:41 Güncelleme: 11:34:48

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Alı Rıza Koç, camianın yeniden kenetlendiğini vurgulayarak, "Kupa bizim için önemli bir kulvar. Buraya gelene kadar, bu kupada ne kadar ciddi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik." dedi.

Gerek Fenerbahçe gerekse diğer rakiplere karşı oynadıkları iyi futbolla ve aldıkları sonuçlarla grubu lider tamamladıklarını hatırlatan Koç, "Şimdi önümüzde Kayserispor maçı var. Bunu da aşıp çeyrek finale ve sonraki turlara gitmek istiyoruz. Hocamızın da dediği gibi nasip olursa kupayı kazanıp, başkanımızın kabrine getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

Kardeşi de ünlüymüş...
Dick Advocaat'tan Fenerbahçe yönetimine acı reçete!
FUTBOL

Advocaat'tan yönetime acı reçete!
U21'de yılda 1 milyon TL kazanıyor!
FUTBOL

U21'de yılda 1 milyon TL kazanıyor!
Mehmet Ekici'den şoke eden sözler
FUTBOL

Şoke eden sözler: "Fenerbahçe’ye..."