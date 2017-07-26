Fatih Terim Milli Takım'ı istifa etti - Fatih Terim, Milli Takım'ı bıraktı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, görevinden ayrıldı. Terim'in Galatasaray'ın başına geçebileceği yönünde iddialar var.

Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.

Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.

Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz."