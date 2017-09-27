Sporting Lisbon bu akşam zorlu maça çıkıyor. Evinde Barcelona'yı ağırlayacak olan Lisbon, son Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'a konuk olmuştu. Galibiyetle dönen Sporting Lisbon, Barcelona maçınıda kazanmak istiyor. Peki Sporting Lisbon - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...
SPORTİNG LİSBON - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Sporting Lisbon, bu akşam kendi sahasında Barcelona'yı misafir ediyor. Sporting Lisbon - Barcelona karşılaşması Türkiye saati ile saat 21:45'te başlayacak. Maç Sporting Lisbon'nun Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak. Hakem düdüğü Ovidiu Hategan'da olurken yardımcılığı ise Octavian Sovre ve Sebastian Gheorge yapacak. Türkiye'den Tivibu Spor 4 kanalından canlı olarak izlenecek.
Sporting Lisbon, geçtiğimiz hafta Portekiz Premier Lig'de oynanan Moreirense deplasmanından 1-1 beraberlik ile dönmüştü.
- Sporting ile Barcelona, daha önce 2008/09 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşti ve iki maçı da Katalan ekibi kazandı.
- İlk hafta Olympiakos'u deplasmanda yenen Sporting'in daha önce Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçından da galibiyetle ayrıldığı olmadı.
- Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 15 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabildi.
- Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 17 grup maçının 14'ünü kazanırken; son 45 grup karşılaşmasının 44'ünde rakip fileleri havalandırdı.
- Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son altı dış saha maçının dördünü kaybederken, bu sayıya önceki 15 maçta ulaşabilmişti.
- Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 96 gol atan Lionel Messi, 107 gollü Cristiano Ronaldo'nun ardından bu alanda ikinci sırada yer alıyor.
EN GOLCÜLER
Sporting Lisbon: Seydou Doumbia (2), Gelson Martins (2), Bast Dost (1)
Barcelona: Lionel Messi (2), Ivan Rakitic (1)
SAKAT / CEZALI DURUMU
Barcelona: Rafinha (sakat), Ousmane Dembele (sakat), Arda Turan (kadro dışı), Thomas Vermaelen (kadro dışı), Paco Alcacer (kadro dışı)
SON MAÇ KADROLARI
Sporting Lisbon: Rui Patricio, Jeremy Mathieu, Sebastian Coates, Jonathan Silva, Cristiano Piccini, William Carvalho, Marcos Acuna, Bruno Fernandes, Rodrigo Battaglia, Gelson Martins, Seydou Doumbia
Barcelona: Marc- Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Gerard Pique, Jordi Alba, Andres İniesta, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Ousmane Dembele, Lionel Messi, Luis Suarez
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- Sporting Lisbon - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
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