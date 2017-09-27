Sporting Lisbon bu akşam zorlu maça çıkıyor. Evinde Barcelona'yı ağırlayacak olan Lisbon, son Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'a konuk olmuştu. Galibiyetle dönen Sporting Lisbon, Barcelona maçınıda kazanmak istiyor. Peki Sporting Lisbon - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...

SPORTİNG LİSBON - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Sporting Lisbon, bu akşam kendi sahasında Barcelona'yı misafir ediyor. Sporting Lisbon - Barcelona karşılaşması Türkiye saati ile saat 21:45'te başlayacak. Maç Sporting Lisbon'nun Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak. Hakem düdüğü Ovidiu Hategan'da olurken yardımcılığı ise Octavian Sovre ve Sebastian Gheorge yapacak. Türkiye'den Tivibu Spor 4 kanalından canlı olarak izlenecek.

Sporting Lisbon, geçtiğimiz hafta Portekiz Premier Lig'de oynanan Moreirense deplasmanından 1-1 beraberlik ile dönmüştü.

Sporting ile Barcelona, daha önce 2008/09 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşti ve iki maçı da Katalan ekibi kazandı.

İlk hafta Olympiakos'u deplasmanda yenen Sporting'in daha önce Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçından da galibiyetle ayrıldığı olmadı.

Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 15 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabildi.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 17 grup maçının 14'ünü kazanırken; son 45 grup karşılaşmasının 44'ünde rakip fileleri havalandırdı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son altı dış saha maçının dördünü kaybederken, bu sayıya önceki 15 maçta ulaşabilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 96 gol atan Lionel Messi, 107 gollü Cristiano Ronaldo'nun ardından bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

EN GOLCÜLER

Sporting Lisbon: Seydou Doumbia (2), Gelson Martins (2), Bast Dost (1)

Barcelona: Lionel Messi (2), Ivan Rakitic (1)

SAKAT / CEZALI DURUMU

Barcelona: Rafinha (sakat), Ousmane Dembele (sakat), Arda Turan (kadro dışı), Thomas Vermaelen (kadro dışı), Paco Alcacer (kadro dışı)

SON MAÇ KADROLARI

Sporting Lisbon: Rui Patricio, Jeremy Mathieu, Sebastian Coates, Jonathan Silva, Cristiano Piccini, William Carvalho, Marcos Acuna, Bruno Fernandes, Rodrigo Battaglia, Gelson Martins, Seydou Doumbia

Barcelona: Marc- Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Gerard Pique, Jordi Alba, Andres İniesta, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Ousmane Dembele, Lionel Messi, Luis Suarez

Sporting Lisbon - Barcelona

Sporting Lisbon - Barcelona maçı hangi kanalda

Sporting Lisbon - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta?