St Etienne - Lille karşılaşma önü

Fransa Ligue 1 maçında St Etienne ile Lille, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. St Etienne 52 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Lille 38 puanda ve 15. sırada. St Etienne, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Lille, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 302 kodlu maçı oynayanlar; St Etienne galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Lille galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

St Etienne önceki hafta Nancy mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Lille, Rennes karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

St Etienne, evinde 7 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 27 gol yedi.

Lille, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Lille, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 35 kez topu kendi kalesinde gördü.