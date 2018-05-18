Stal Mielec - Bytovia Bytow maç önü

Polonya 1.Lig maçında Stal Mielec ile Bytovia Bytow, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Stal Mielec 50 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Bytovia Bytow 38 puanda ve 13. sırada. Stal Mielec, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bytovia Bytow son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 281 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stal Mielec kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Bytovia Bytow sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Stal Mielec önceki hafta Gornik Zabrze mücadelesinde 1-2 yenildi.

Bytovia Bytow ise Podbeskidzie Bielsko Biala maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Stal Mielec, 26 gol attı ve 18 gol yedi.

Bytovia Bytow ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bytovia Bytow, 11 gol atarken 19 gol yedi.