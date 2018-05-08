Starbucks, espressonun anavatanı olarak bilinen İtalya'da ilk şubesini açacağını duyurdu. 1971 yılında kurulan kahve zinciri lokasyon olarak Milano'yu seçerken açılışın eylül ayında gerçekleşeceği belirtildi.

Starbucks'ın İtalya'daki ilk mekanı Milano şehrinin Piazza Cordusio'yu seçerken kahve dükkanı buradaki tarihi postane binasında olacak.

1983 yılında İtalya'ya geldiğimde İtalyan kahvesine vuruldum. Biz buraya İtalyanlara nasıl kahve yapılacağını öğretmek için değil öğrendiklerimizi saygı ve alçakgönüllükle göstermek için geliyoruz.

Starbucks Başkanı Howard Schultz bu fikrin aklına ilk olarak 1983 yılında şehre yaptığı ziyarette geldiğini belirtirken ve İtalya'daki ilk şubenin aslında geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla faaliyete geçmesinin planlandığını fakat görkemli bir açılış yapılması için takvimin gerisinde kalındığını açıkladı.

İtalya'da Fipe tarafından hazırlanan son rapora göre her yıl restoran, bar ve cafelerde 6 milyar fincan espresso servis ediliyor ve sektör büyüklüğü 6.6 milyar euro.

İTALYA'DA 1 EURO, STARBUCKS'TA 2.5 EURO

Howard Schultz, 11 mekanla 1987 yılında devraldığı Starbucks markasını her hafta 100 milyon müşteriye hizmet veren ve dünya genelinde 29 bin civarında şubeye büyütmesiyle biliniyor. Şirket, geçen yıl 4.1 milyar dolar kâr açıklamıştı. Starbucks, son olarak Nestle ile yapılan anlaşma kapsamında, 7.15 milyar dolar karşılığında Starbucks ürünlerinin dükkanların dışında da pazarlanmasına izin vermişti.

Öte yandan, Starbucks'ın İtalya'daki fiyat politikasının nasıl olacağı da merak konusu. Zira Starbucks'ta espresso fiyatları 2.5 euro civarında ancak İtalyan cafelerinde bir fincan espresso 1 euro civarında satılıyor