Start Kristiansand - Stabaek maçı ne zaman?

Norveç Eliteserien maçında Start Kristiansand ile Stabaek, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Start Kristiansand 11 puanla 15. sırada, Stabaek 14 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Start Kristiansand, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Stabaek son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 430 kodlu maçı oynayanlar; Start Kristiansand galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Stabaek galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Start Kristiansand son haftadaki Stabaek müsabasında 0-5 yenildi.

Stabaek ise Start Kristiansand maçında 0-5 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Start Kristiansand, 10 gol attı ve 14 gol yedi.

Stabaek ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stabaek, 6 gol atarken 19 gol yedi.