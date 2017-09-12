Steam PlayerUnknown’s Battlegrounds fırtınası sürüyor!

PlayerUnknown’s Battlegrounds, son dönemin en popüler video oyunlarından bir tanesi. Bluehole firması tarafından geliştirilen oyun, Steam Erken Erişim servisi aracılığıyla 23 Mart itibarıyla oyuncularla buluşmuştu ve o andan bu yana popülaritesi her geçen gün biraz daha artıyor.

Yetkililerden gelen yeni bilgiler, oyunun an itibarıyla 10 milyondan fazla satıldığı yönünde. Ayrıca oyunlarla ilgili yapılan internet yayınlarında da her gün milyonlarca oyuncunun PlayerUnknown’s Battlegrounds'ı takip ettiği bildiriliyor.

Online tabanlı oyunda oldukça büyük bir harita ve dünyanın farklı noktalarından birçok oyuncu yer alıyor. Amaç ise hayatta kalabilen tek kişi olabilmek.

Serüven esnasında haritadaki bölgeler giderek küçülüyor ve böylelikle oyuncuların daha ufak bir alanda birbirleriyle karşılaşması, böylece mücadeleye girmeleri bekleniyor. Bu mücadeleler sonucunda hayatta kalabilen son kişi, oyunu da kazanmış oluyor.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

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