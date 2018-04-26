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Steven Gerrard teknik direktörlükte ilk deneyimini yaşamaya yakın...

BBC'de yer alan habere göre; İskoçya Premier Lig ekiplerinden Glasgow Rangers, 37 yaşındaki eski futbolcuyu yeni sezonda takımın başına getirmek istiyor.

TAKIMI YARDIM ANTRENÖR YÖNETİYOR

Sezona Portekizli teknik adam Pedro Caixinha ile başlayan Glasgow Rangers, ekim ayında Caixinha ile yollarını ayırmasının ardından geçici olarak yardımcı antrenör Graeme Murty'ye takımı emanet etmiş ve daha sonra alınan başarılı sonuçlar üzerine Murty'nin sezon sonuna kadar takımı yöneteceğini duyurmuştu

OLD FIRM'DE CELTIC KAZANIRSA; ŞAMPİYON OLACAK

Hafta sonunda Celtic deplasmanına gidecek olan Rangers, eğer ezeli rakibine mağlup olursa Celtic 49. şampiyonluğuna ulaşacak.