Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalya kampında konuştu. Takımın son durumundan ikinci yarıdaki hedeflerine kadar açıklamalarda bulunan başarılı çalıştırıcı sözlerine takımı değerlendirerek başladı. Kendi oyun felsefesini takıma yansıtmaya çalıştığını belirten başarılı çalıştırıcı, "Benim bir oyun felsefem var ve oyuncularıma da bunu söylüyorum. Sahada ölecek oyuncular lazım bana. Terinin son damlasına kadar çarpışacak ve savaşacak oyuncular lazım bana. Böyle devam edersek ilk yarıdaki gibi eminim ki herkes bizi izlemeye devam edecek ve başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz. Ancak dediğim gibi, her zaman söylerim bunu, liglerde ikinci yarılar her zaman ilk yarılardan daha zor. İlk yarılar daha kolaydır ama ikinci yarılar zor olur. Düşme potasındaki ya da şampiyonluk yarışındaki takımların maçları daha zor geçiyor. Eğer futbolcularım ilk yarıdaki gibi devam ederse herkes güzel futbolumuzu izlemeye devam edecek"dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ ANTALYA MAÇI"

Saha kenarındaki hırsını takıma yansıtmaya çalıştığını belirten Sumudica, maçlarda yaşadığı heyecan için de şu ifadeleri kullandı: "Bazı insanlar çalıştıkları işten memnun değiller ancak para kazanmak zorunda oldukları için bu işi yapmak zorundalar. Ancak bana Allah'tan verilen bir şans var. Futbolun içinde kalmaya devam ettim. Futbol oynamak severek yaptığım bir işti. Futbol hayatımı sonlandırdıktan sonra futbola hoca olarak devam ettim. Bu bence bana Allah tarafından verilmiş bir şans. Futboldan hem para kazanıyorum hem de eğlenerek sevdiğim bir işi yaparak hayatımı sürdürüyorum." Ligin ilk maçında Galatasaray'a kaybettikleri ve ikinci yarının ilk maçında Galatasaray karşısında nasıl bir oyun oynayacakları sorusunu yanıtlayan başarılı teknik adam, "Ligde 1 maç hiçbir şey ifade etmiyor çünkü ligde 34 maç oynayacağız. Galatasaray'la ilk maçımızı oynayacağız ancak öncelikle Antalyaspor'la kupada karşılaşacağız. Şu anda Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladık ve buna odaklıyız. Önce bu maçı düşünüyoruz. Benim için Galatasaray maçı 34 maçtan 1'i. Fazla bir şey söylemek istemiyorum Galatasaray maçıyla ilgili olarak çünkü şu anda Antalyaspor maçına odaklandık" dedi.

"TRANSFERE İHTİYACIMIZ YOK"

Kadroya takviye isteyip istemediğiyle ilgili olarak konuşan Marius Sumudica, "Şu anda fazla bir futbolcuya ihtiyacımız yok. Amorim'le anlaştık. Sağ ve sol kanatta oynayabilen süratli, futbolu bilen hızlı bir oyuncu. Daha önce kendisiyle çalışmıştım. Bildiğim, tanıdığım bir oyuncu olduğu için kendisini istedim. Başkanla sürekli irtibat halindeyiz. Şu anda istediğim bir transfer yok. Başkan gelecek kampa, kendisiyle oturup konuşuruz ve istediğim bir oyuncu olursa kendisine söylerim" diye konuştu.

"KAYSERİ'DE MUTLU OLDUĞUM İÇİN TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"

Ligin ilk yarısında kendisine yurt dışından iyi bir teklif yapıldığını belirten Rumen teknik adam, "Şu anda kafamda olan tek şey Türkiye ve Kayserispor. Para belki her şey ama ben işimi severek yaptığım için mutluyum Türkiye'de. Türkiye, memnun kaldığım, beklentilerin üzerinde olan çekişmeli bir lig. Herkesin dışarıdan gördüğü gibi bir lig değil. Benim için daha önce kulübe bir teklif geldi. Eğer Kayseri'yi ve Türkiye'yi sevmesem bu teklifi kabul edip görevimden ayrılmış olabilirdim. Ama burayı seviyorum. Belki 5 sene, belki daha fazla, belki de kim bilir Kayseri'den bir ev alarak yaşantımı burada devam ettirebilirim. Mutluyum Kayseri'de" ifadelerini kullandı. Sumudica son olarak da Mircea Lucescu'yla irtibat halinde olup olmadıkları sorusuna ise "Her zaman görüştüğüm bir isim" cevabını verdi.