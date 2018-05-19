Spor Toto Süper Lig'i 75 puanla zirvede tamamlayan ve şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti. Şampiyonlar Ligi grupları 30 Ağustos'ta Monaco'da yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak.



FENERBAHÇE 2 ÖN ELEME OYNAYACAK



Galatasaray'ın ardından Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek adına iki ön eleme oynayacak. Öncelikle Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe, daha sonra da play-off turunda boy gösterecek. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları 7-8 Ağustos ve 14 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turu maçları ise 21-22 Ağustos ile 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.



BAŞAKŞEHİR, AVRUPA LİGİ'YLE TESELLİ BULDU



Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunu şampiyon tamamlama ihtimali varken 3. sırada tamamlayan Başakşehir, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabilmek adına önce 3. ön eleme turunda daha sonra da play-off turunda mücadele edecek.



BEŞİKTAŞ 3 ÖN ELEME OYNAYACAK



Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivaspor'u 5-1 yenerek 21. galibiyetini alan siyah-beyazlı takım, 8 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 71 puan topladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017'de şampiyon olan Beşiktaş, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in gerisinde sezonu 4. sırada tamamladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için öncelikle 2. ön eleme turunda, sonra 3. ön eleme turunda, daha sonra da play-off turunda mücadele edecek.



UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi 19 Haziran'da çekilecek, maçlar ise12ve 19 Temmuz'da oynanacak. 3. ön eleme turu kura çekimi 23 Temmuz'da yapılacak ve maçları 9-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Play-off turu kura çekimi ise 6 Ağustos'ta Nyon'da yapılacak, maçları da 23-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan yer alacak.