Süper Lig'de teknik direktör kıyımı

Süper Lig'in ilk 8 haftalık periyodunda 6 takım teknik direktör değişikliğine gitti.
Ligde istediği sonuçları alamayan takımlar, çareyi teknik direktörlerini değiştirmekte aradı.
Kuruluşunun 50. yıl dönümüne şampiyonluk hedefiyle giren ve kadrosuna önemli isimler katan Trabzonspor, "teknik müdahale"ye giden son takım oldu.
Süper Lig'in 8. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a sahasında 6-1 gibi farklı bir skorla yenilen bordo-mavili takım, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.
Trabzonspor'un yanı sıra Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı.
İLK AYRILIK GENÇLERBİRLİĞİ'NDE
Süper Lig'de ilk teknik direktör değişikliği Gençlerbirliği'nde gerçekleşti.
Sezona Ümit Özat ile başlayan Gençlerbirliği, 3. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası takımın başına Mesut Bakkal'ı getirdi.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren başkent ekibi, bu sezonki galibiyetlerini Bakkal yönetiminde iç sahada Medipol Başakşehir ve Beşiktaş karşısında aldı.
SAĞLAM VE ÇALIMBAY İSTİFA ETTİ
Evkur Yeni Malatyaspor da teknik direktör değişikliğiyle erken tanışan takımlardan oldu.
Ertuğrul Sağlam'ın 4. hafta sonunda istifa etmesi üzerine Malatya temsilcisi, takımı Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut'a emanet etti.
Lige kötü bir başlangıç yapan ve ilk 5 haftada bir puan alan Osmanlıspor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı. Mor-sarılı ekibin yönetimi, geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e taşıyan İrfan Buz ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sezon öncesi gerçekleştirdiği transferlerle adından söz ettiren Antalyaspor'da, istenilen sonuçların alınamaması ve takım içinde yaşanan sorunlar nedeniyle tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 5. haftadaki Kayserispor yenilgisi sonrası istifa etti.
Ligin 6. haftasında teknik sorumlu David Badia yönetiminde çıktığı maçta Osmanlıspor'u 3-0 yenen Antalyaspor, daha sonra yeni teknik direktörü Leonardo'nun kulübede yer aldığı 2 maçı da kaybetti.
POPOVIC GALİBİYETLE BAŞLADI
Süper Lig'in 6. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet Kardemir Karabükspor'da ayrılık getirdi.
Ligde çıktığı 6 maçta 5 puan toplayan Kardemir Karabükspor, teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'nin yerine Tony Popovic'i getirdi.
Kardemir Karabükspor, Avustralyalı yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçta sezona iyi başlayan Kayserispor'u sahasında 1-0 yenerek moral buldu.
TEKNİK DİREKTÖR RAPORU
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda şu ana kadar yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle:
|Takımlar
|Giden
|Gelen
|Antalyaspor
|Rıza Çalımbay
|Leonardo
|Evkur Yeni Malatyaspor
|Ertuğrul Sağlam
|Erol Bulut
|Gençlerbirliği
|Ümit Özat
|Mesut Bakkal
|Kardemir Karabükspor
|Erkan Sözeri
|Tony Popovic
|Osmanlıspor
|Bülent Uygun
|İrfan Buz
|Trabzonspor
|Ersun Yanal
|-
- süper lig
- Teknik Direktör
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Misafir 30 dakika önceersul yanal yerine trabzon a kesinlikle sergen in getirilmesi gerekir. taze, başarıya az ve zeki bir adam.00