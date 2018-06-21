Gönderilerinize en az sizin kadar değer veren ve bu amaçla gece gündüz çalışan Sürat Kargo, yeni teknolojiler ve hizmetler geliştirerek kurumsal ya da bireysel olarak ayırmadan tüm müşterilerinin gereksinimlerini onlardan önce düşünerek bekleyenin de gönderenin de içi rahat olsun diye özenle hizmet veriyor.

Kargo sektörünün en genç markalarından biri olan Sürat Kargo 2003 yılının Temmuz ayında kuruldu. Bugün 700’e yakın şube, 1600 araçlık filosu, 1100 üzerinde mobil dağıtım alanı, 5000’i aşkın personeli ile gönderilerinizi Türkiye'nin her yerine ve dünyanın 228 ülkesine güvenle taşıyor.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo hafta içi her gün sabah 09:00’da mesaiye başlar ve kapanış saati olan 18:30’a kadar aralıksız hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09:00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo, Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Sürat Kargo Doğu illerinde hafta içi 08:30'dan 18:00’a kadar, Cumartesi günleri de 08:30’dan 14:00’a kadar hizmet vermektedir.

SÜRAT KARGO İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sürat Kargo merkez binası, Mahmutbey Mahallesi Soğuksu Caddesi No: 31 Bağcılar / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Sürat Kargo merkez şubesine 0 212 410 30 30 numaralı telefon veya 0 212 410 30 31 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.