Microsoft'un Surface serisini devam ettirip ettirmeyeceği bir süredir tartışılan bir konuydu. Birçok defa farklı kaynaklarda Microsoft'un bu seriyi artık sürdürmeyeceği iddia edilmiş, Amerikan devinin bu iddiaları yalanlamasına rağmen bu yalanlamalar çok ciddiye alınmamıştı. Ancak Microsoft, yeni Surface cihazı için tarih vererek bu iddiaları tamamen çürütmüş oldu.

Microsoft tarafından açıklanan üçüncü çeyrek finansal durum raporuna göre Surface satışlarından bir önceki yılın aynı dönemine göre %32'lik bir artış yakalayan şirket, serinin yeni modelini 2019 yılı içerisinde piyasaya süreceğini duyurdu.

Rapora göre artan sadece Surface satışları değil. Microsoft'un gelirinin artmasında en önemli rolü oynayan isim Azure oldu. Bu servis geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini %93 oranında artırırken Office 365'de yine bir önceki seneye göre %42'lik bir artış sağladı.