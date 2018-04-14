Suriye operasyonuna kim destek veriyor, kim karşı çıkıyor?

Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığının açıklanmasının ardından ilk operasyon yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın sabaha karşı duyurduğu operasyona İngiltere ve Fransa da katıldı. Türkiye'nin destek verdiği operasyona Rusya ve İran'dan tepki geldi. İngiltere ve Fransa'nın dışında askeri destek vereceğini açıklayan bir Avrupa ülkesi yok. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, talep gelmesi durumunda operasyonda yer alabileceklerini belirtmişti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye operasyonuna katılmayacaklarını açıklamıştı. Merkel, müdahale olması durumunda Almanya'nın "askeri olmayan yollardan" destek vereceğini belirtmişti.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin Suriye'de düzenlenecek olası bir askeri harekata anlayış gösterdiğini ancak bunun orantılı olması gerektiği konusunda uyarmıştı. Rutte, askeri operasyona katılmayacakları kararını açıklamıştı.
Daha önce yaptığı açıklamada askeri operasyona katılmayacaklarını söyleyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, operasyonun başlamasının ardından yaptığı değerlendirmede "Kanada, geçtiğimiz hafta Doğu Guta’da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanımını en güçlü şartlarda kınamıştı. Kanada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Esad rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah saldırıları başlatma imkanlarını bozmak için harekete geçme kararını destekliyor.’’ dedi.
Suudi Arabistan, Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının ardından sorumluların yargılanması gerektiğini açıkladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise "Müttefiklerimizin talep etmesi durumunda operasyonda yer alacağız" demişti.
Çin, Suriye'de Rusya ile birlikte Suriye hükümetine destek veren ülkelerden olsa da bu hafta ABD'nin BMGK'daki Suriye teklifini veto etmedi, çekimser oy kullandı. Öneri, Rusya'nın vetosuyla hayata geçmedi.
RUSYA VE İRAN'DAN SERT TEPKİLER
Rusya Devlet Başkanı Putin, operasyonu sert bir şekilde kınadıklarını belirterek BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracaklarını söyledi. Putin, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısının insanlık felaketini arttıracağını, insani ilişkileri yıkacağını söyledi.
Operasyonun ardından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sert ifadeler kullanıldı. Bakanlık, saldırının bölgede ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti. Lübnan'daki Hizbullah'ın Al Manar televizyonu, İran dini lideri Ali Hamaney'in Suriye'ye saldırıya tepki gösterdiğini belirtti. Televizyonun aktardığına göre Hamaney, "ABD ve müttefikleri Suriye'de işledikleri suçlardan birşey kazanamayacaklar. Suriye saldırı suçtur. ABD Başkanı, İngiltere Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı suçludur" dedi.
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