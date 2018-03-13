Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan akrabaları Ahmed Barakat "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapse mahkum edildi.

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