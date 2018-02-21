Survivor'da dün akşam gerçekleştirilen elemede Gönüllüler takımından bir yarışmacı elendi ve adaya veda eden ilk isim oldu. Öte yandan Survivor 2018 All Star'da bir yarışmacı da sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam edemedi ve diskalifiye oldu. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim diskalifiye oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da yapılan ada konseyinde üç isim eleme adayı olarak belirlendi. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Funda, haftanın en iyi performansını sergileyen Ramazan ve yapılan oylama sonucu eleme adaylarını belirledi.

Oylamaca Cumali'nin adı 5 kere çıktı ve oylama sonuçlarına göre elemeye çıkan ilk isim Cumali oldu. Sonrasında da dokunulmazlık oyununu kazanan Funda da Yağmur'u seçti ve böylece elemeye çıkan ikinci isim de belli oldu. Son olarak da haftanın en iyi performansını gösteren Ramazan, Marcus'u seçti ve elemeye çıkan üç aday da belirlenmiş oldu.

Yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre de adadan elenen isim Marcus oldu. Survivor 2018 All Star yarışmasında Gönüllüler takımında mücadele eden Marcus, adaya veda etti. Marcus, elenmesinin ardından yaptığı açıklamada "İçime doğdu, sonuçta karar izleyicilerin. Buraya savaşmaya gelmiştim ve daha yeni başlamıştık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, hoş bir duygu değil." ifadelerini kullandı.

SURVİVOR'DA ŞOK DİSKALİFİYE!

Survivor 2018 All Star'da eleme heyecanının yanı sıra bir de diskalifiye oldu. Sağlık sorunları nedeniyle doktor kontrolünde olan Gönüllüler takımındaki Firuze Gamze Aksu'nun yarışmaya devam edemeyeceği belirtildi ve Gamze yarışmadan diskalifiye oldu. Böylece Gamze'nin Survivor 2018 All Star macerası sona erdi.

Gamze'nin diskalifiye olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, "Gamze doktor kontrolündeydi. Doktor Metin Kuş Gamze’nin Survivor’a devam edemeyeceğini söyledi. Şuan da Survivor macerası Gamze için bitti. Önümüzdeki günlerde yeni bir yarışmacı gelecek. Hakan hakkında şuan bilgim yok ileride devam edip edemeyeceği belli olacak. Doktorumuz çok hassas emin olmadığı sürece yarışmacının devam edip edemeyeceğine karar vermiyor. Bir yarışmacı iyi hissetmiyorum derse yarışmaya çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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