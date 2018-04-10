Survivor'dan kim elendi

Survivor'da bir hafta daha geride kaldı. Dün akşam ekrana gelen 43. bölümde eleme heyecanı yaşandı. Hilmi Cem üst üste verilen sayılar sonrası bench'te gerildi. Takımın heyecan yaptığını ve bir türlü başarılı olamadığını dile getirdi. Ödül oyununda Elif ile Sahra arasında tansiyon yükseldi. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...
SURVİVOR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Gönüllüler takımı ödül oyununda 9-6 öndeyken ödülü kaybetmelerine inanamıyor. Hilmi Cem kaybedilen oyun hakkında, 'kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor' dedi.
Ödül oyununda Elif ile karşılaşan Yağmur, Ünlüler bench'inden gelen sesler nedeniyle oyun sonrası gerildi.
Survivor 2018 kırk üçüncü bölümde oynanan ödül oyununda takımların mücadelesi nefes kesti. İşte muhteşem mücadelenin kazananı Ünlüler oldu.
Survivor 2018'de Ünlüler ve Gönüllüler takımından en iyi isimler ada oyununda mücadele etti. İşte heyecan dolu mücadelenin kazananı Ünlüler oldu.
Baraka ödül oyunu sonrası Nagihan, seremonide sinirlerine hakim olamadı ve gözyaşlarına boğuldu.
Acun Ilıcalı, ada konseyinde dokuzuncu haftanın performans birincilerini açıkladı. Survivor 9. hafta erkekler performans sıralamasında birinci Mustafa Kemal oldu. Survivor 9. hafta kızlarda performans sıralamasında birinci
Ada konseyinde bir ismi daha kaybeden Gönüllüler, Acun Ilıcalı'dan şok edici bir talepte bulundu.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Haftasonu Survivor'da yapılan ada konseyindeki oylamada ismi en çok yazılan Cumali, ilk eleme adayı oldu. İkinci eleme adayını dokunulmazlık kolyesi sahibi Damla söyledi. Damla, eleme potası için Yağmur'un adını söyledi. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu yine Ünlüler kazandı. Gönüllüler takımı gecenin sonunda konsey toplantısında, eleme adaylarından üçüncüsünü belirlemek için teker teker isimleri yazdı. İlk ismi yazan Cumali'nin "Her defasında beni sattın. Sattığın kadar satılırsın" deyip Anıl'ın ismini yazması dikkatleri çekti. Hakan'ın da Cumali ile olan dostluğunu eleştirdiği Anıl'ın ismini yazarken kullandığı sözler, Anıl'ın ismini kağıdın en alt kısmına küçük yazması ve kağıdın kenarını yakması dikkat çekti. 5 Funda 3 Anıl ve 1 Birsen için oy çıktı. Eleme potasına giren üçüncü isim Funda oldu. Acun Ilıcalı'nın halk oylamasını başlatmasıyla, Survivor eleme süreci başlamış oldu. Ödül oyunları sonrası ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Yapılan oylama sonucunda rakiplerinden daha az oy alarak; Survivor 2018'e, Gönüllüler takımına ve Survivor olma hayallerine veda eden isim Funda Alkayış oldu.
FUNDA ALYAKIŞ KİMDİR?
Funda Alkayış, 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Alkayış, 2009 yıılında başladığı sporu hayatına dahil etti ve dövüş sporları olan Kick Boks, Wushu ve Muay-Thai ile uğraşmaktadır.
50 kiloda Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu elde etmiştir. 24 maçta 23 galibiyet 6 nakavt ile birçok başarıya imza atan Alkayış'ın 9 kez Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği ile üçüncülüğü bulunuyor.
Kick Boks sporunun bir tek erkekler üzerinde başarılı olmadığını kadınların da birçok erkekten bu spor dalında başarılı olduğunu belirten Alkayış, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yarışıyordu.
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