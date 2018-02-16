Survivor 2018'in 5. bölümü 16 Şubat'ta ekranlara geldi. Survivor 2018'in bu bölümünde ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda Hakan Hatipoğlu, Nihat Doğan ile mücadele ettiği sırada sakatlanıyor. Peki, Survivor Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? Survivor Hakan sakatlanma olayı nedir?

SURVİVOR HAKAN SAKATLANMA OLAYI

Survivor 2018'in 5. bölümünde ödül oyununun oynandığı esnada Nihat Doğan'a karşı yarışan Hakan Hatipoğlu bir engelden geçerken sakatlanma olayı yaşıyor. Tüm yarışmacılar Hakan'ın yardımına koşarken, sağlık ekipleri Hakan'ın yanına gelerek Hakan'a müdahele ediyor. Doktorun müdahele ettiği sırada Hakan 'Benim tek hissettiğim, lastiğin gözümü çizdiği.' diyor. Doktor ise, 'Boynun geriye doğru geldi. Biliyorum. Farkındayım. Ama, yani ben bedeninle ilgili bir şey düşünmüyorum. Rahat ol." diyor. Daha sonra Hakan, ambulansla hastaneye götürülüyor.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

İsmini ilk kez 'Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi.

Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi.

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