Survivor 79. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Birleşme partisinden sonra hız kesmeden devam eden Survivor oyunlarında bugün yarışmacılar için çok önemli bir oyun oynanacak. Türkiye ödülü olan Survivor'da ilk olarak baraka ve Ramazan paketi ödülü oyunu oynandı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor Türkiye ödülü oyununu kim kazandı? İşte 24 Mayıs Survivor 79. son bölüm özeti...

SURVİVOR TÜRKİYE ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyun şuan oynanıyor. Karşılaşmalar sonucu kazanan taraf belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

SURVİVOR BARAKA ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler-Gönüllüler)

Adem-Ümit - Hilmi Cem-Murat: Oyunun ilk karşılaşmasını Hilmi Cem-Murat ikilisi kazandı. Durum 0-1

Sema-Merve - Yağmur-Damla: Kadınların mücadelesinde oyunu kazanan taraf Sema-Merve oldu. Durum 1-1.

Turabi-Mustafa Kemal - Anıl-Hakan: Bu mücadelede kazanan taraf Anıl-Hakan oldu. Durum 1-2.

Sema-Merve - Yağmur-Damla: Oyunun bu karşılaşmasında Yağmur-Damla kazanan taraf oldu. Durum 1-3.

Adem-Ümit: Anıl-Hakan: Bu karşılaşmada Anıl ve Hakan rakiplerine fırsat tanımadan sayıyı aldı. Durum 1-4.

Turabi-Mustafa Kemal - Hilmi Cem-Murat: Bu karşılaşmanın galibi Hilmi Cem-Murat. Durum 1-5.

Sema-Merve - Yağmur-Damla:Bu mücadeleden sayıyı kazanan taraf Sema-Merve oldu. Durum 2-5.

Turabi-Ümit - Hakan-Murat: Bu karşılaşmadan Hakan-Murat sayıyı alan taraf oldu. Durum 2-6.

Mustafa-Adem - Hilmi Cem-Anıl: Oyunun bu mücadelesinde Hilmi Cem ve Anıl sayıyı kazandı. Durum 2-7.

Sema-Merve - Yağmur-Damla: Çekişmeli geçen mücadelede kazanan taraf Yağmur-Damla. Durum 2-8.

Ümit-Adem - Hilmi Cem-Anıl: Bu karşılaşmadan Anıl ve Hilmi Cem ikilisi sayıyı aldı. Durum 2-9.

Adem-Mustafa Kemal - Anıl - Murat: Karşılaşmanın galibi Adem-Mustafa Kemal. Durum 3-9.

Sema-Merve - Yağmur-Damla: Karşılaşmanın galibi Sema-Merve. Durum 4-9.

Turabi-Mustafa Kemal - Hakan-Anıl: Hakan ve Anıl sayıyı alarak ödülün sahibini belirledi. Durum 4-10.

Böylelikle ödülün sahibi Gönüllüler oldu.

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