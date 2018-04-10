Susanne Eman'ın tek amacı 726 kiloya kadar çıkıp, dünyanın en şişman kadını olmak... Kilolu insanların aksine her geçen gün daha fazla kilo almak için uğraşan Eman, "Amacım bir yılda 45 kilo almaktı ama sadece 22.6 kilo aldım. Şimdi 45 kiloya ulaşmak için çabalayacağım" dedi.

Eman, dünyanın en şişman kadını olma hedefine ulaşabilmek için her gün binlerce kalori alıyor. Şu an 340 kilonun üstünde ama bu sayı onun için henüz yeterli değil...

Susanne Eman'ın nişanlısı bir şef... Eman'ın bir gün içerisinde yiyeceği her şeyi şef Parker Clack hazırlıyor.

Susanne Eman'ın rutin bir gününü anlatan Parker Clack, "Susanne bir düzine yumurta ve bir paket pastırma yiyor" açıklamasında bulundu.

Eman, "Gün içerisinde aldığım kalori miktarı değişiyor, bu moduma göre farklılık gösteriyor. Çünkü bazı günler diğerlerine göre daha sağlıklı yiyecekler oluyor."

Az kalorili yiyecekler tercih ettiğinde 20 bin kalori alan Eman, daha kalorili yiyecekleri tercih ettiğini söyleyerek, onları yediğinde ise 40-50 bin kalori aldığını söyledi.

Eman, kiloları yüzünden yalnızca kısa mesafe yürüyebiliyor. Onun dışında gideceği yerlere tekerlekli sandalyeyle gitmek zorunda kalıyor ama tüm bunlara rağmen sağlıklı ve mutlu olduğunu söylüyor. Kilo alma yolculuğuna da kaldığı yerden devam ediyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER