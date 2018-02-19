Binnaz Avcı, sosyal medya hesabından annesi Suzan Avcı'yı ağır bir enfeksiyon sonucu hastaneye yatırdığını açıkladı. Binnaz Avcı, yaptığı son paylaşımda annesi Suzan Avcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Usta oyuncunun kızı şunları söyledi:



'Ağır bir enfeksiyon sonucu annemi hastaneye yatırdım. Dualarınızı eksik etmeyin. Hamdolsun kötüye gitmiyoruz, ama hastnedeyiz yarınki testlerimiz önemli dualarınızı bekliyoruz.'

SUZAN AVCI KİMDİR?



1937'de Bursa'ya göç eden bir ailenin kızı olarak, Bursa'da doğmuştur. Annesi Kırım Tatarı, babası ise Kazan Tatarı'dır. Suzan Avcı 1943 yılında babasını kaybetti. Annesi ve üç kız kardeşiyle birlikte yaşamaya başladı. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a taşındılar ve annesinin çalıştığı tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.



13 yaşındayken Yıldız Dergisi'nin düzenlediği bir yarışmaya başvurur. Yarışma ödülü Metin Erksan'ın bir filminde oynamaktır. Kazandığı halde annesi filmde oynamasına engel olur. 15 yaşındayken o sıralarda evli olan Alp Akşiray ile tanışır. Daha sonra yaşını büyüterek evlenirler. Bu evlilikten Mete adında oğulları doğar. Bu sıralarda Yıldız Mecmuasındaki Sinema güzeli yarışmasına başvurur ve üçüncü olur. Muammer Karaca tiyatrosunda kısa bir süre çalıştıktan sonra Toto Karaca tiyatrosuna girer.

1956 yılında başladığı sinema kariyerinde özellikle Yeşilçam filmlerinde kötü karakteri canlandırdı. Filmlerinde iyi kadınlar kadar önemli rollere sahip olan Avcı Vamp kadın imajıyla bütünleşti. 1962 yılında Şehvet Uçurumları filmiyle büyük etki yaratır. 1966 yılında Turist Ömer filminde oynar. Bu filmin senaristi Erdoğan Tünaş ile 1970'de evlenir. Binnaz Avcı'nın annesi, Aydan Şener'in teyzesidir.