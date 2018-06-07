Tatile çıkacaklar dikkat! 'Çatı arası bile olsa bize yer bulun'

Balıkesir İl Kültür Ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı; "Özellikle 14-17 Haziran 4 günlük bayram tatili için otellerin doluluk oranı yüzde 90'ları geçti. Ve bayram sonrası için yapılan rezervasyonlara baktığımızda da otellerdeki doluluk oranları yine en üst düzeyde. Bu sebepten tatile çıkacak olanların gelmeden mutlaka yerlerini aramalarını tavsiye ediyorum" dedi.





"BAYRAM SONRASI AYNI YOĞUNLUK OLACAK"

Bayram tatili sonrasında da yoğunluğun aynı şekilde devam edeceğini belirten Mustafa Çaltı; "Şu anda Ayvalık bölgesindeki oteller öncelikle bayram dolayısıyla yüzde 100'e varan bir doluluk yaşanıyor. Bundan sonra yaz tatiline giriyoruz, yine aynı doluluk oranının olacağını düşünüyorum. Ayvalık, Sarımsaklı sahilleri Türkiye'nin çok güzel yerleri. Plajları, doğası... Gelecek yerli ve yabancı turiste söyleyeceklerimiz Türkiye'de denizi, doğası tarihi güzellikleriyle çok nadir bir yere gelmiş olacaklar. Gelen turistler memnun olarak ayrılmaktadır" dedi.

"YERLİ TURİSTE ANTALYA, BODRUMDA YER YOK"

Antalya ve Bodrum gibi güney tatil belderinde yabancı turistin yoğunluğundan dolayı yerli turistler Kuzey Ege'yi tercih ettiğini belirten Mustafa Çaltı;

"Şu anda yerli turistler özellikle tercih ediyor. Yabancı turistler Antalya ve Bodrum gibi yerleri tercih ettiği için yerli turiste buralarda fazla yer yok. Ayvalık bölgesi özellikle yerli turistin tercihi olduğu için tatile gelmeden mutlaka rezervasyon yaptırmaları gerekir. Birden yığılma oluyor ve gelenler açıkta kalıyor. Bunları çok yaşadık yer ayırmadan gelenler otellere yalvarıyorlar 'çatı arası bile olsa bize yer bulun' diye. Gelen tatilcilerin kendi açılarından önceden yer ayırmalarını şiddetle tavsiye ederim. Daha nitelikli yerlerde kalmaları için kalacakları iyi tespit etsinler" diye konuştu.

"BU YIL DAHA İYİ BİR SEZON OLACAK"

Yaz döneminde de doluluğun devam edeceğini söyleyen Çaltı;



"Bu yıl daha iyi bir yaz sezonu geçireceğiz inşallah. Gelen talepler, Turizmciler, tur acentaları ve ve otelcilerle yaptığımız konuşmalarda öyle görünüyor. Bayram zaten yüzde yüz seviyesinde bu doluluğun yaz tatili döneminde de bayram tatili doluluk oranının olacağını düşünüyorum"dedi.

"AÇIK HAVA MÜZESİ AYVALIK"

Ayvalığın tarih kokan bir yer olduğunu belirtel Çaltı; "Ayvalık deniz bakımından, doğa bakımından Türkiye'nin en nadide yeri. Aynı zamanda Ayvalık açık hava müzesi gibi tarih kokan bir yer. Antalya gibi çok gürültülü değil yazın biraz kalabalık oluyor ama Ayvalık'a çok kısa mesafelerde sakin tatil yapmak isteyenler için ideal yer. Ayvalık'a has zeytin, zeytin yağı, ve bu bölgeye has yiyecekleri tüketmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

"BÖLGEYİ CAZİP KILAN.."

Alternatifinin çok olması bölgeyi cazip kıldığını söyleyen Edremit Körfezi Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Yahya Yavuz; "Bu sene havalar Nisan ayından itibaren çok güzel geçiyor. Bayramda özellikle kısa tatil dönemlerinde Kuzey Ege tercih edilen bir bölge. Alternatifi çok olan bir bölgede yaşıyoruz. Dağ turizmi, tracking, Kaz Dağları, termaller, hepsinin bir bütün olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Tercihler arasında bunların hepsinin bölgemizde olması ve bu bayramda havaların yine çok sıcak geçecek olması ve kısa tatillerde özellikle İstanbul, Bursa gibi metropollere ulaşımı rahat olması bölgeyi cazip hale getiriyor" dedi.

BAYRAM ÖNCESİ YÜZDE 80

Bayram öncesi doluluk oranının yüzde 80'lere vardığını söyleyen Yahya Yavuz; "Geçen hafta itibarıyla yüzde 60-70'lerde olan yoğunluk şu anda yüzde 80'lerde ulaştık. Önümüzdeki hafta içinde rezarvasyonlarla yüzde yüze ulaşacağız. Rezarvasyon yaptırmadan kimse gelmesin macera yaşamamak için. Özellikle son bir kaç yıldan beri gelip yer bulamama ve nitelikli istedikleri yeri bulamamak durumuyla karşılaştıkları için özellikle rezervasyonlarını mutlaka yaptırsınlar" dedi.

"SON 20 YILIN EN İYİ SEZONU"

Rezervasyonlarda hiç iptal olmadığını belirten Edremit Körfezi Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Yahya Yavuz; "Bayram tatilinden sonra 24 Haziran seçimlerinden dolayı 3-4 günlük bir boşluk olacaktır bölgede. Erken rezarvasyon döneminde aldığımız rezervasyonlarda herhangi bir iptal söz konusu değil. Geçen yıl sezon Haziran'da başladı çok yoğun olmadı. Bir önceki yıl da malumunuz 15 Temmuz hain darbe girişimi vardı. Bu yıl yaz sezonunun sadece geçen yıla göre değil, son 20 yılın en iyi sezonu olacağını düşünüuyorum" dedi.



