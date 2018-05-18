İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 Nisan’da dış cephede başlayan yangın, bir anda hastanenin tamamına yayıldı. Özellikle dış cephesi büyük zarar gören hastanenin iç bölümlerinde de ciddi zarar oluştu. Hastane yangınından 5 gün sonra İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastaları ve bölge esnafını sevindiren açıklamayı yaptı, “Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için çok önemli. En geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz” dedi.

KEPENKLER KAPALI SOKAKLAR BOŞ

Aradan 1 ay geçmesine rağmen, hastanenin yanan dış cephe söküm çalışmaları henüz bitmedi. Hastane çevresindeki esnafın bir kısmı kepenk kapattı, ayakta durmaya çalışan esnaf ise çalışan sayısını düşürdü. Esnaf, açıklanan sürede hastanenin faaliyete geçmemesi durumunda kepenk kapatma riskiyle karşı karşıya kalacaklarını belirtiyor. Hastane hizmet verirken park yeri bulunamayan cadde ve ara sokaklar, sessizliğe bürünmüş durumda. Sayıları 20’yi geçen eczanelerin bir bölümü kapanmış, bir bölümü ise küçülmeye gitmiş. Hasta yakınlarının beklediği kafelerde şimdilerde in cin top oynuyor. İstanbul Eczacılar Odası Bölge Temsilcisi Hasan Dereli, dükkânların ayakta durabilmesi için hastanenin bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Dereli, “Hasta portföyümüz hastane kapandıktan sonra yok oldu. Buradaki esnafın ve hastaların mağduriyeti en kısa zamanda giderilmeli. Bunun dışında İstanbul Eczacılar Odası da yanımızda olmadı, hiç bir destek göremedik” diye konuştu.

‘HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞTÜ’

Hastane acil servis kapısının hemen karşısında eczanesi bulunan Mazlum Adıbelli ise yaşadıklarını anlattı: “Yoğunluk esnafa yarıyordu. Yangından sonra burası resmen hayalet şehre dönüştü. Daha önce günde en az 300 tane hasta geliyordu, şu anda 2 hasta ya geliyor ya gelmiyor.”

Ağırlıklı olarak hastane personeli ve hasta yakınlarına hizmet veren kafenin sahibi Naci Sevindik de “Hastane kapandığı anda biz de bittik. Ben de 6 kişinin işine son vermek zorunda kaldım. Her gün zararla kapatıyoruz” ifadesini kullandı.

Hasta ve hasta yakınlarını taşıyan taksi, dolmuş ve otobüscüler de dertli. Hastane Taksi Durağı’nın çalışanlarından Aziz Çılır, 2011’de yanan dış cepheyle ilgili önlem alınmadığından yakındı: “Hastane, daha yapılırken yanmayacak bir malzemeyle yapılmalıydı. Şimdi bunun mağduriyetini hastalar, buradaki vatandaş ve esnaf çekiyor. 35 taksi, 24 minibüs, 30 otobüs bu bölgede hizmet veriyordu, şimdi hepsi müşteri bekliyor.”

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise yaptıkları açıklamada birtakım hazırlıklar olduğunu ama netleşmediğini belirtirken, “Daha sonra açıklama yapılacak” dedi.

300 YATAKLI

25 Ekim 2013 tarihinde resmi olarak hizmete açılan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 24 bin 826 metrekare alan üzerine kuruldu. 57 bin metrekare kapalı olan hastanede 300 yatak bulunuyor. 90 poliklinik odası ve 36 yoğun bakım ünetisi olan hastanede 6 ameliyathane var. Yapımına 4 Kasım 2010 tarihinde başlanan hastanenin dış cephesinde 26 Eylül 2011’de yine yangın çıkmıştı.

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