İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 Nisan’da dış cephede başlayan yangın, bir anda hastanenin tamamına yayıldı. Özellikle dış cephesi büyük zarar gören hastanenin iç bölümlerinde de ciddi zarar oluştu. Hastane yangınından 5 gün sonra İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastaları ve bölge esnafını sevindiren açıklamayı yaptı, “Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için çok önemli. En geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz” dedi.
KEPENKLER KAPALI SOKAKLAR BOŞ
Aradan 1 ay geçmesine rağmen, hastanenin yanan dış cephe söküm çalışmaları henüz bitmedi. Hastane çevresindeki esnafın bir kısmı kepenk kapattı, ayakta durmaya çalışan esnaf ise çalışan sayısını düşürdü. Esnaf, açıklanan sürede hastanenin faaliyete geçmemesi durumunda kepenk kapatma riskiyle karşı karşıya kalacaklarını belirtiyor. Hastane hizmet verirken park yeri bulunamayan cadde ve ara sokaklar, sessizliğe bürünmüş durumda. Sayıları 20’yi geçen eczanelerin bir bölümü kapanmış, bir bölümü ise küçülmeye gitmiş. Hasta yakınlarının beklediği kafelerde şimdilerde in cin top oynuyor. İstanbul Eczacılar Odası Bölge Temsilcisi Hasan Dereli, dükkânların ayakta durabilmesi için hastanenin bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Dereli, “Hasta portföyümüz hastane kapandıktan sonra yok oldu. Buradaki esnafın ve hastaların mağduriyeti en kısa zamanda giderilmeli. Bunun dışında İstanbul Eczacılar Odası da yanımızda olmadı, hiç bir destek göremedik” diye konuştu.
‘HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞTÜ’
Hastane acil servis kapısının hemen karşısında eczanesi bulunan Mazlum Adıbelli ise yaşadıklarını anlattı: “Yoğunluk esnafa yarıyordu. Yangından sonra burası resmen hayalet şehre dönüştü. Daha önce günde en az 300 tane hasta geliyordu, şu anda 2 hasta ya geliyor ya gelmiyor.”
Ağırlıklı olarak hastane personeli ve hasta yakınlarına hizmet veren kafenin sahibi Naci Sevindik de “Hastane kapandığı anda biz de bittik. Ben de 6 kişinin işine son vermek zorunda kaldım. Her gün zararla kapatıyoruz” ifadesini kullandı.
Hasta ve hasta yakınlarını taşıyan taksi, dolmuş ve otobüscüler de dertli. Hastane Taksi Durağı’nın çalışanlarından Aziz Çılır, 2011’de yanan dış cepheyle ilgili önlem alınmadığından yakındı: “Hastane, daha yapılırken yanmayacak bir malzemeyle yapılmalıydı. Şimdi bunun mağduriyetini hastalar, buradaki vatandaş ve esnaf çekiyor. 35 taksi, 24 minibüs, 30 otobüs bu bölgede hizmet veriyordu, şimdi hepsi müşteri bekliyor.”
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise yaptıkları açıklamada birtakım hazırlıklar olduğunu ama netleşmediğini belirtirken, “Daha sonra açıklama yapılacak” dedi.
300 YATAKLI
25 Ekim 2013 tarihinde resmi olarak hizmete açılan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 24 bin 826 metrekare alan üzerine kuruldu. 57 bin metrekare kapalı olan hastanede 300 yatak bulunuyor. 90 poliklinik odası ve 36 yoğun bakım ünetisi olan hastanede 6 ameliyathane var. Yapımına 4 Kasım 2010 tarihinde başlanan hastanenin dış cephesinde 26 Eylül 2011’de yine yangın çıkmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.