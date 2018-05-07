Taksim Meydanı’nda taksiye binmek isteyen kadının çantası kapkaççı tarafından çalındı. Polis ekiplerinin peşinden koştuğu Suriyeli uyruklu zanlı kısa sürede yakalandı. Zanlının kaçarken attığı çantasını alan kadın ise şikayetçi olmazken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, önceki gün öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelinden çıkan bir kadın park halindeki taksiye yöneldi. Kadın binmek için taksinin kapısını açtığı esnada yanına yaklaşan şahıs çantasını çalarak kaçmaya başladı. Meydan üzerinden Ferideye Caddesi'ne giden zanlıyı fark eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri koşarak peşinde düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kaçarken attığı çanta ise kadına teslim edildi.

O ANLAR KAMERADA

Kadının şikayetçi olmadığı zanlı, polis ekipleri tarafından Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kapkaççı Abbas Al M. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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