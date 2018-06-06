- “Yasak Elma” dizisinin setinde Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı Özge Ş. şikayetçi olacağını söyledi. Genç kadın, “Bugün dava açacağım şahitlerimle. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” dedi.

Bu sözlerin ardından Talat Bulut bir açıklama yaparak " Asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum" dedi. Daha önce avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan ünlü oyuncunun ilk sözleri:

"Son bir kaç gündür hakkımda çıkan asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu ithamlar beni ve ailemi çok üzdü. Bu gerçek dışı iddiayı ortaya atan ilgili kişi ve bilip bilmeden karalayıcı yorum yapıp hakaret eden herkes hakkında yargı yoluna başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."