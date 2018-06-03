HT Magazin'de yer alan habere göre, bir köşede ayakta durarak yolculuk eden ünlü oyuncu, bir yandan deniz havasının tadını çıkarırken bir yandan da cep telefonuyla ilgilendi.



Talat Bulut, vapurdan indikten sonra yürüyerek gideceği yere doğru yol aldı.

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