Malatya karşısında galibiyeti getiren isim olan Anderson Talisca, 81. dakikada attığı golle adeta ders verdi... Bu kez süper sol ayağını kullanmak yerine kafasını çalıştıran Brezilyalı oyuncu, Adriano’nun harika ortasında topu ağlarla buluşturdu. Ancak her şey bu kadarla sınırlı değildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Talisca, golden önce orta sahanın sağında, taç çizgisine yakın bir yerde topu alıp, yaklaşık 30 metrelik mesafede olan Adriano’ya harika bir ters top attı. O anda maçın 80. dakikasının 30. saniyesi oynanıyordu. Daha sonra ceza alanına yönelen ve yaklaşık 40 metre depar atan yıldız oyuncu, gelen ortayı çok iyi takip edip dakikalar 80:40’ı gösterirken kafasıyla topu ağlara gönderdi.



‘GALATASARAY’I YENMEYE GİDECEĞİZ’



90 dakikanın ardından hem maçı hem kendi performansını hem de derbisini değerlendiren Talisca, şu ifadeleri kullandı: “Çok önemli bir galibiyet aldık. Tempomuzla bu galibiyeti hak ettik. Yediğimiz golle oyun dengelendi. Ancak ondan sonra tempomuzu yükseltip golleri bulduk ve galibiyetle ayrıldık. Ligin ilk yarısında fizik olarak hazır değildim. Zor anlar yaşadım, isteneni veremedim. Eleştiriler oldu ve haklılardı. Hocamın güveniyle beraber potansiyelime güveniyordum. Yükselen performansımla beraber kendimi iyi hissediyorum. İki sezondur zor maçlar oynuyoruz ve galibiyetle ayrılıyoruz. Galatasaray iyi bir dönem geçiriyor. Bizim de aklımızda plan var. Galatasaray’ı yenmeye gidiyoruz.”

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