Talisca: Kafamızdakileri sahaya yansıttık

Gecenin gol perdesini açan Brezilyalı yıldız Talisca'nın açıklamaları şöyle;

"Çok büyük bir maçtı. Deplasmanda çok iyi oynadık ve kafamızdaki fikirleri sahaya yansıtarak galibiyetle ayrıldık. Şampiyonlar Ligi gibi bir turnuvada gol atmak benim için çok önemli. Gol attığım için mutluyum."