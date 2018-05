Beşiktaş'a veda eden ve transfer olacağı takım merakla beklenen Anderson Talisca ile ilgili iddialar arka arkaya geliyor...

Portekiz basınından O Jogo, Brezilyalı yıldızın yeni rotasını Manchester United olarak gösterdi.

Kırmızı Şeytanlar’ın menajeri Jose Mourinho’nun Talisca’nın transferi için rapor verdiği ve Benfica’nın kasasına 40 milyon euro’luk rakamın gireceği iddia edildi.

İngiliz Daily Star ise Talisca’nın Liverpool’a transfer olacağını belirtti.

VEDA ETTİ

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Anderson Talisca, önceki akşamki kısa açıklamasının ardından sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı.



Brezilyalı yıldız, “Hayat her zaman bana büyük zorluklar sundu. Ben her zaman, bu zorluklarla yüzleşmek için cesaret, istek ve inanç sahibi olmaya çalıştım. en yeni kararlardan biri Beşiktaş formasını giymekti. Türkiye’de ne bulacağımı hiç bilmiyordum, ama başından beri hislerim iyiydi. Ve öyle oldu. istanbul’u sevdim, Türk halkını sevdim, kulübümüzün taraftarlarını sevdim. Bu kulübe kendimi adadım ve burada tarih yazdım. Son iki sene hayatımdan geçen her şey ve herkes kalbimde sonsuza kadar kalacak. Teşekkürler Tanrım! Teşekkürler Türkiye! Teşekkürler Beşiktaş! Dünyanın dört bir yanında uçan ve herkes için tezahürat eden sonsuz bir ‘Kara Kartal’ olacağım” ifadelerini kullandı.