Motor tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, motosikleti önünde çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Daha önce motor kazası geçiren Karadağlı’nın paylaşıma bir takipçi küfürlü yorumda bulundu.



TAMER KARADAĞLI: SENİN DİLİNİ ENSENDEN SÖKÜP ALIRIM



Tamer Karadağlı’nın cevabı çok sert oldu.



Karadağlı, genç takipçisine “Senin o küfreden dilini ensenden söküp alırım! Sen mi bana akıl vereceksin!” yanıtını verdi.



TAMER KARADAĞLI O GENCİ AFFETTİ



Oyuncu Tamer Karadağlı, sert bir çıkış yaptığı takipçisinin kendisinden özür dilediğini sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadelere yer verdi:

“Küfürlü yorum yazan genç arkadaş özelden yazıp özür diledi bende gençliğine verip kendisini affettim problem kalmadı. Herkes yorum yapabilir eleştiri yapabilir ama saygı çerçevesi içerisinde küfür ve hakarete ne olursa olsun izin vermem.”

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Tamer Karadağlı