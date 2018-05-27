Azerbaycan doğalgazını Türkiye’ye taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için 12 Haziran’da, Eskişehir’de görkemli bir tören düzenlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in yanı sıra hattın güzergahında yer alan Gürcistan’ın cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili’nin de katılması bekleniyor. Hattan, ilk ticari gaz 30 Haziran’da alınacak. Yıl sonuna kadar 1 milyar metreküp gaz ithal edilecek.

TANAP’ın, Eskişehir bölümünün açılış töreni için hazırlıklar hızlandı. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre kaynaklar, hattın Eskişehir bölümünün büyük ölçüde tamamlandığını, boru hattında gerekli testlerin yapıldığını, gaz akışının önünde bir engel olmadığını söyledi. Kaynaklar, TANAP için 12 Haziran’da gerçekleştirilecek törenle ilgili olarak da “TANAP’ın BOTAŞ sistemine bağlanacağı Eskişehir’de bir tören gerçekleştirilecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev katılacak. Hattın üzerinde bulunan Gürcistan’ın cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili’nin de katılması bekleniyor” dedi. Kaynaklar, Avrupa Birliği’nden de enerji sektörünü temsilen üst düzey bir katılımın öngörüldüğünü söyledi.

İLK GAZ 30 HAZİRAN’DA

Hattan, ilk gaz 30 Haziran’da alınmaya başlanacak. 30 Haziran-31 Aralık arasında 1 milyar metreküp gaz ithal edilecek. İzleyen yıllarda ithal edilecek gaz miktarı kademeli olarak artacak ve yıllık 6 milyar metreküp düzeyine ulaşacak. Türkiye’nin yıllık gaz tüketiminin 50 milyar metreküp düzeyinde seyrettiğini belirten kaynaklar, “TANAP, öngörülen düzeye çıktığında Türkiye’nin gaz ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak” diye konuştu.

2019’DA TAMAMLANIR

TANAP, Trakya’ya kadar uzanacak. Eskişehir- Trakya arasındaki bölümün inşaatının 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor. BOTAŞ, hem Eskişehir’den hem de Trakya’dan hat üzerinden gaz alabilecek. Kaynaklar, bu süre içinde boru hattını işletmek üzere BOTAŞ ve SOCAR’ın yarı yarıya ortak olacağı yeni bir şirketin de kurulacağını, buna yönelik hazırlıkların da yapıldığını söyledi.