Tanem Sivar ile Edhem Dirvana hayvanlar için başlattıkları mücadelesini meclise taşıma kararı aldı

9 Kasım tarihinde komşularının köpeklerini zehirlediğini iddia eden Tanem Sivar-Edhem Dirvana çifti, hukukçulardan oluşan bir heyetle birlikte hayvanların korunması için yeni bir yasa tasarısı yaptıklarını ve bunu Ankara'ya sunacaklarını açıkladı.

Cadde'nin haberine göre, İstanbul Barosu'nda basın mensuplarının karşısına çıkan Sivar, kimi zaman konuşmakta zorlanıp duygusal anlar yaşadı. Köpeklerinin ailesinin bir parçası olduğunu ve hukukun üstünlüğüne inanan bir aile olduklarını dile getiren Tanem Sivar, "Hamileliğimde bizi korudular. 'Hayvan dostlarımızın daha iyi hayat yaşamasını istiyorum' dercesine gittiler. Tüm hayvanların çığlığı olacaklar. Umarım her şey değişir, şiddetin her türlüsüne karşıyız" dedi.

"BU BAŞLANGIÇ"

Edhem Dirvana, adalet sistemindeki boşlukların, kolluk kuvvetlerinin elini bağladığını ve hayvanlara karşı işlenen cezaların caydırıcı olmasını savundu. Hayvanların tarihimizde önemli bir yer tuttuğunu, emniyet ve polis güçlerinin hayvanlardan destek aldığını hatırlatan Dirvana, "Change.org'ta başlattığımız kampanya 220 bin imzayı aştı. Bu sadece işin başlangıcı, bunu arttırmamız gerekiyor. Biz de kurulan komisyonun desteğiyle hazırlanan yasayı Ankara'ya götürüp gerekli yerlere takdim edeceğiz" şeklinde konuştu.

"SAHİPLİ-SAHİPSİZ AYRIMI KALDIRILSIN"

Avukatlardan oluşan heyet, 5237 TCK kanunu ile 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'nda değişiklik içeren bir tasarı hazırladıklarını, böylelikle hayvanların arasındaki 'sahipli' ve 'sahipsiz' ayrımının kalkacağını ve 'mal' değil 'can' olarak kabul görmeleri gerektiğini ifade etti.

Tanem Sivar

Edhem Dirvana