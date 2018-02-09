Tanyeli ile eski eşi Yusuf Uğur Sadıkoğlu arasında 8 yıldır süren ‘babalık davası’ sonuçlandı.

Kuyumcu Yusuf Uğur Sadıkoğlu, 1990 yılında 5 yaşındayken nüfusuna kaydettirdiği Taylan Sadıkoğlu’nun (33) öz oğlu olmadığını iddia etmişti. Makaron'un haberine göre, 2010 yılında mahkemeye başvurarak, “Tanyeli beni kandırdı. Taylan benim çocuğum değil. DNA testi yapılmasını istiyorum” diye dava açmıştı.

Tanyeli ise eski eşinin reklam amacıyla yalan söylediğini öne sürerek, “Çocuğun ondan olduğunu çok iyi biliyor” demişti. Aradan 10 yıl geçti ve ‘tanımanın iptali’ davasında karar çıktı. Mahkeme, Taylan’ın babasının Yusuf Uğur Sadıkoğlu olmadığının tespiti ile soybağının reddine karar verdi.

"TAYLAN ONUN ÖZ OĞLU"

Tanyeli bir röportajında şunları söylemişti: “O, 14 yaşında hayatımı mahvetti. Anne olduğumda vücudum bile gelişmemişti. Biz 6 yıl bilfiil beraber yaşadık. Rüştümü ispatlayınca da evlendik. Hiç mi utanmıyor? Yıllar sonra kendi oğluna böyle bir dava açabiliyor? Taylan onun öz oğlu yahu!”

Tanyeli geçtiğimiz yıl Alişan ile Çağla Şıkel'in sunduğu programa konuk olmuştu.

Ünlü oryantal, "Dışarıda yaşıtlarım oyunlar oynarken ben 2 sene tedavi gördüm. Çocukluğumu yaşayamadım" sözleriyle yürek burkmuştu.