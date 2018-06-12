Singapur´da gerçekleştirilen zirvenin yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) üretim kısıtlamaları da petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.



OPEC´in kısıtlama kararına rağmen, Rusya´nın petrol üretimini günlük 11 milyon varilden 11.1 milyon varile çıkarması, ABD'nin son iki yıl içinde üretimini yüzde 30 dolayında artırması ve Suudi Arabistan´ın Mayıs ayında günlük öğretimini 10 milyon varilin üzerine çıkarması, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sınırlayan etkenler arasında sayılıyor.



Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.60 artışla varil başına 76.92 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.54 artışla 66.46 dolardan işlem görüyor.

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