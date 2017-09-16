Tarık Akan vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı

3 | 12

Sanatçının oğlu Barış Zeki Üregül, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasına büyük özlem duyduğunu dile getirdi. Babasının hiçbir kesimi ayırmadan yardımına koştuğunu ifade eden Üregül, "Onu çok özlüyoruz. Babamı seven, gençken izleyen, posterlerini asan Türk halkına, babamın sevgisine sevgiyle karşılık verdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.