Tarık Akan’ın vasiyeti yerine geldi

Tarık Akan dede oldu! Oğlu Barış Üregül ve gelini Asya Engin, geçtiğimiz yılın eylül ayında kaybettiğimiz Tarık Akan’ın vasiyetini yerine getirdi.

HT Magazin’de yer alan habere göre, “Babam bizden çocuk istiyordu” diyen Barış Üregül geçen hafta baba oldu. Çift, planlanan tarihten 12 gün önce dünyaya gelen kızlarına Gece adını verdi.

Asya Engin

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