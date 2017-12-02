Tarkan 'Beni çok sev'in klibinde kendi düğününü çekti

Tarkan 10 albümünde yer alan ‘Beni çok sev’ parçasına Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekti. Çekimlerin sürprizi ise Megastar’ın eşi Pınar Tevetoğlu’nun bir bölümde yer alması oldu.



Sanatçının kendi düğün gününe uyanışıyla başlayan ve alana gidişiyle devam eden klip, çiftin seremoninin gerçekleştiği yere doğru yürümeleriyle son buluyor. Klip, pazar günü izleyicilerle buluşacak.

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Beni Çok Sev