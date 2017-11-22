Tarkan’dan öpücüklü ‘merhaba’

Megastar Tarkan, soğuk havaya aldırmadan çıktığı turda selfie çekmeyi ihmal etmedi. Soğuktan etkilenmemek adına kalın giydiği görülen Tarkan, instagram hesabından öpücük emojisi ile birlikte paylaşım yaptı. Şarkıcının, "Merhaba" notuyla yayınladığı kare takipçileri tarafından çok beğenildi.



İşte Megastar’ın o paylaşımı:

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