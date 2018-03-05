Tarlada balık ve karides üretip Japonya’ya satacaklar

Türkiye’nin yıllık 850 milyon dolara ulaşan su ürünleri ihracatını artırmak için arayışlara bir yenisi eklendi. Adana’nın Karataş bölgesinde kurulacak Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretilecek olan balık çeşitleri ve karides başta Japonya olmak üzere hedef pazarlara ihraç edilecek.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkan Adayı ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Yamanyılmaz, yakın zamanda tamamlanacak OSB’nin hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

İhracat 3 katına çıkarılacak

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi ve ASHİB işbirliği ile yürütülen proje ile ilgili bilgi veren Yamanyılmaz, “Tarım İl Müdürlüğümüzün önerisi ile Karataş ilçemizin kıyı kesimlerindeki araziler üzerinde havuzlar kurulacak. Bu havuzlarda levrek, çipura, karides üretimi için çalışmalara başladık. Proje ile Türkiye’nin yıllık 850 milyon dolar olan balık ve su ürünleri ihracatını orta ve uzun vadede üç katına çıkarmayı, özellikle potansiyelinin çok altında olan 4 milyon dolarlık karides ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Karideste hedef Uzakdoğu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının projeyi desteklediğini belirten Yamanyılmaz, “Adana’da kuracağımız tesis, üretim, ihracat ve istihdam açısından bölgeye büyük katkı sağlayacak. Kurulacak olan bu yapı ile 2017 yılında 11 ülkeye ihraç ettiğimiz karidesin, dünya karides ithalatında lider konumda olan Japonya, Kore, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi pazarlara da açılmasını sağlayacağız” diye konuştu.