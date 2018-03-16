Yurdun dört bir yanında taşeronların kadro sınav heyecanı sürmekte. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreçleri devam ederken Bakanlıktan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte ajanslardan ve Bakan'dan gelen açıklamalar...
SAMSUN İLKADIM'DA TAŞERON SINAVI HEYECANI
SAMSUN(İHA) - İlkadım Belediyesinde taşeron statüsünden kadroya geçecek personel için yapılan mülakat sınavları sona erdi.
Yeni taşeron yasasının ardından kadroya geçişte son aşama olan mülakat sınavları belediyeler arasında ilk olarak İlkadım Belediyesi tarafından yapıldı. 3 gün ve 4 oturumdan oluşan sınav maratonu son bulurken personeller tarafından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a afişli teşekkür edildi. Başkan Erdoğan Tok, işçilerin açtığı "Gülen Gözlerde, Tatlı Sözlerde, Mutlu Yüzlerde, Hep İlklerde Sen Varsın Başkanım" şeklinde yazan pankartı görünce duygusal anlar yaşadı.
3 gün boyunca 4 oturumun tamamına katılarak personelle bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu'nun verdiği imkanlar doğrulusunda süreci olabildiğince hızlı ilerleterek yine belediyeler arasında ilk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman belirttiğim gibi benim yönetim anlayışımda personelin refahının en yüksekte olması gerektiği var. Bu düşünce ile gereken neyse her zaman yapmaya devam edeceğim. Değerli personellerimiz de bu sevginin karşılığında benim için çok anlamlı bir pankartla bana teşekkür etmek istemişler. Ben bu büyük ailenin verdiği sorumluğu yerine getiriyorum. Bu güzel ve anlamlı sürprizleri için belediyemizin kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.
KARABÜK SAFRANBOLU'DA TAŞERON SINAVI HEYECANI
KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediyesi'nde taşeron işçilerin kadroya geçiş sınavları başladı. İşçilerden 309'u sınava girmeye hak kazanırken, sınav süreci devam ediyor.
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK )gereği işçi kadrosuna geçiş sınavları başladı. Taşeron işçilerin kadroya geçebilmeleri için sınav kurulunun önünde sözlü sınava tabi tutuluyor. Belediyenin çeşitli toplantı salonunda gerçekleştirilen sınavlarda işçilerin heyecanları dikkat çekiyor. Taşeron kadro sınav sonuçları 2 Nisan'da tamamlanacak.
Yapılan sözlü sınavın içeriği hakkında bilgi veren Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Sınavlarımızı sözlü sınav şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bu hafta Pazartesi başlayan sınavlar yarın sona erecek . Sınav sorularımız, valilikteki komisyon tarafından belirlenip özel zarflarda bize geldi. Komisyon üyelerimiz zarfı açıyor ve grup grup çalışanlarımızın eğitim seviyelerine göre soruları soruyorlar. Belediyemizle ilgili gözlemleri, yaptıkları işlerle ilgili bilgiler alınıyor. Ondan sonra da sorular kısmına geçerek sınavı uyguluyorlar.'' dedi.
ORDU ÜNYE'DE TAŞERON SINAVI HEYECANI
ORDU (İHA) - Ünye Belediyesinde çalışan 246 taşeron çalışan için daha önce açıklanan liste çerçevesinde sınavlar gerçekleştirildi.
Ünye Belediyesince tespit edilen komisyon tarafından gerçekleştirilen sınava katılan çalışanlar kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da gerçekleştirilen sınavların oturumuna katılarak çalışanlara başarılar diledi. Başkan Çamyar, "Taşeron yasasının gerekliliklerini en hızlı yerine getiren, tespitlerini yapan ve sınav komisyonunu oluşturan ve neticelerini de en kısa sürede tamamlama anlayışını ortaya koyan bir belediyeyiz" diye konuştu.
Başkan Çamyar daha sonra katıldığı sınav oturumunda soruları çalışanlara bizzat okudu. Genel kültür ve belediyecilik faaliyetleri içerikli her biri 20 puan değerinde 5 sorunun sorulduğu sınav çalışanların tahsil durumuna göre farklı oturumlarda gerçekleşti. İlköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları için farklı gerçekleştirilen sınav çerçevesinde toplam 246 kişi kadro için ter döktü.
ÇALIŞMA BAKANI'NDAN TAŞERON SONUÇ AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecine ilişkin takvimin işlediğini bildiren Sarıeroğlu, "Nisan son tarih, ondan sonra direkt kadroya geçişlerini, 3 Nisan itibariyle yapmış olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
Sarıeroğlu, kamuda 4/C statüsündeki çalışanların 4/B statüsüne geçişiyle ilgili Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını belirterek, "İnşallah onlarla ilgili son tarihimiz 3 Nisan, kısa süre içerisinde Bakanlar Kurulundan kararımızı çıkaracağız." bilgisini verdi.
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