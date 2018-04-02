Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı binasındaki konferans salonunda düzenlenen AK Parti Polatlı İlçe Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada taşeron işçilere de değindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerondan kadroya geçişte de başarılı bir çalışmaya imza attıklarını söyleyerek, "Şu anda merkezi bütçeyle düzenlemiş, kamu kurum ve kuruluşlarımızda taşeron tanımı neyse bunun dışında bıraktığımız hiç kimse yok. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Her kesimden talep gelmesini biz normal karşılıyoruz, bu kardeşlerimizin de taleplerine kulaklarımızı da tıkamış değiliz." diye konuştu.Sarıeroğlu, sürecin pazartesi günü nihayete ereceğini bildirdi.Daha önce taşeronda çalışan ancak eski hükümlü olmaları sebebiyle giriş imkanıyla ilgili sorun yaşayanlar için de adım attıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "2 Nisan'dan sonra, taşeronla ilgili süreci tamamladıktan sonra 3 Nisan itibarıyla onlarla ilgili süreci de başlatmış olacağız. Bugün Resmi Gazete'de yönetmelik değişikliğimiz yayımlandı. Bunun uygulamasını, eski hükümlü kardeşlerimiz, daha önce taşeronda çalışanlarla ilgili yaşanan şu andaki hukuki karışıklık durumunu da gidermiş olacağız." ifadesini kullandı.