Taşerona kadro düzenlemesi için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi vermiş ve süreç başlamıştı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu da taşeron düzenlemesi konusunda açıklamalarda bulunmuş ve düzenlemenin detaylarını paylaşmıştı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine şimdi binlerce taşeron işçisi, kadronun verileceği tarihi beklemeye başladı. Peki taşerona kadro ne zaman verilecek? Taşerona kadro tarihi belli oldu mu? İşte taşeron düzenlemesindeki son gelişmeler.

TAŞERONA KADRO TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Taşeron düzenlemesini büyük heyecanla bekleyen yaklaşık 900 bin taşeron işçisi, kadronun verileceği tarihin kesinleşmesi için bekleyişini sürdürüyor. Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken henüz bir tarih belirtilmedi. Bakanlık veya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından taşerona kadro için tarih verildiği takdirde, bu haber üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİNİ MÜJDELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron düzenlemesi konusunda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" ifadelerini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın "Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım" diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" diye cevap vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından taşeron düzenlemesi süreci hızlandı ve gelişmeler yaşanmaya başladı.

BAŞBAKAN YILDIRIM BAŞKANLIĞINDA "TAŞERON" TOPLANTISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamalarıyla ayrıntıları ortaya çıkan düzenlemeye son şeklinin verilmesi için cuma günü Başbakan Yıldırım başkanlığında Maliye Bakanı Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'nun katılımıyla toplantı yapıldığı öğrenildi. Düzenlemenin ayrıntılarının ele alındığı toplantıda, sendikaların görüş ve önerileri de masaya yatırıldı.

Düzenlemenin en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi planlanırken, ilgili bakanların Başbakan Yıldırım başkanlığında bu hafta tekrar bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.

Düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılan ayrıntılarına göre, söz konusu kadro fırsatı, merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçe ile düzenlenen kurum ve kuruluşlardaki tüm taşeron işçileri ilgilendiriyor.

Düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılan ayrıntılarına göre, söz konusu kadro fırsatı, merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçe ile düzenlenen kurum ve kuruluşlardaki tüm taşeron işçileri ilgilendiriyor.

DİSK GENEL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ÇALIŞKAN'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, kadroya alınacak taşeron işçilerin işlemleri için komisyon kurulmasını istedi.

Genel İş Sendikası bağlı bir grup, hükümetin açıkladığı taşeron düzenlenmesine yönelik taleplerini dile getirmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, 5 Aralık'ta hükümet tarafından açıklanan taşeron şirket işçilerine kadro konusunda bazı belirsizlikler olduğunu öne sürdü.

Kadro görüşmelerinde sendikalarla müzakere edilmediğini ileri süren Çalışkan, "Hükümet taşerona kadro müjdesi verirken şu anda belediye şirketlerinde çalışan 100 bin işçiyi kadro sürecinin dışına itmiştir. Belediye işçileri de kadroyu hak etmiştir. Hükümeti bu konuda yeni bir düzenleme yapmaya davet ediyoruz. Kadroya alınacak taşeron işçilerin işlemleri için komisyon kurulmasını istiyoruz." dedi.

Kadro alımının şeffaf yöntemlerle yapılması gerektiğini ifade eden Çalışkan, toplumsal mutabakatın ise işçi konfederasyonları temsilcilerinin değerlendirme sürecine dahil edilmesiyle sağlanabileceğini kaydetti.

CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu ve Tacettin Bayır da sendika üyelerine destek verdi.

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