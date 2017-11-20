Taşerona kadro geliyor mu? İşte taşerona kadroda son durum

Kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçilerinin yakından takip ettiği taşerona kadro konusu, son günlerde gündemin en çok konuşulan konularından biri durumunda. Taşerona kadro verilmesiyle ilgili yapılan açıklamaları dikkatle takip eden taşeron işçileri, "taşerona kadroda son durum" aramasını yapıyor. Peki taşerona kadro geliyor mu? İşte taşerona kadro konusundaki son gelişmeler.

TAŞERONA KADRODA SON GELİŞMELER

Farklı meslek gruplarında taşeron işçi olarak çalışan vatandaşlar, son günlerde sık sık açıklamaların yapıldığı ve gündemden düşmeyen taşerona kadro konusunu büyük heyecanla takip ediyor. İnternet üzerinde de süreci takip etmek için sık sık "taşerona kadroda son durum" ve "taşeron" aramalarını yapan işçiler, dört gözle hükümetten gelecek olan açıklamayı bekliyor. İşte taşeron konusundaki son gelişmeler;

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var." dedi.

Sarıeroğlu, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların" sorulduğu Sarıeroğlu, taşeronun AK Parti döneminde ortaya çıkmış bir çalışma şekli olmadığını, geçmişten beri Türkiye'de uygulandığını hatırlattı.

Sarıeroğlu, bu çalışma şeklinin AK Parti iktidara geldikten sonra disipline edildiğini, kurallarının netleştirildiğini, taşeronlara sendika üyeliğinin getirildiğini belirterek, 7 Haziran'dan sonraki süreçte, özellikle 1 Kasım seçimlerinde "taşeronların kamuda istihdam edilmesine" ilişkin söylemlerin olduğunu bildirdi.

Bununla ilgili göreve geldikleri ilk andan itibaren çalışmalara başladıklarına değinen Sarıeroğlu, "Belli bir çalışma vardı, Sayın Maliye Bakanımız tarafından büyük bir hassasiyetle, titizlikle yapılmış olan. Çalışma Bakanlığı olarak biz de sürece müdahil olduk. İki bakanlık gece gündüz... Çünkü alan çok geniş bir alan, farklı yansımaları, farklı şekilde etkileri olacak bir alan. Biz talepleri, beklentileri en maksimum seviyede nasıl karşılayabilirizle ilgili çalışmaların içerisinde olmaya gayret gösterdik." dedi.

Çalışmalarının belli bir aşamaya geldiğine, bunların taslaklarını Başbakan Binali Yıldırım'a sunduklarına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Başbakanımızın bazı önerileri, görüşleri oldu. O öneriler ve görüşler doğrultusunda şimdi tekrar revize ediyoruz, dün çalıştık bununla ilgili Bakanlıkta arkadaşlarımızla. Maliye Bakanlığı mali boyutuyla ilgili tekrardan bir çalışma yapıyor. Kısa zaman içerisinde inşallah hatlarını tamamen netleştirip tabii ki kamuoyuna sunacağız, burada bir tartışma olacak, kendi iç mekanizmamızda bunun değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz ve sonrasında hızlı bir biçimde Meclise getirmeyi arzu ediyoruz. Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var."

HAK İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN'DAN AÇIKLAMA

HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma Bakanının taşerona kadro meselesini içeren dosyayı 10 gün içinde tamamlayarak Başbakan Binali Yıldırım'a ileteceğini söyledi.

HAK İŞ'e bağlı Hizmet İş Sendikası Trabzon Şubesinin 5. Olağan Kongresi'ne katılan HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerona kadro meselesini Çalışma Bakanının 10 gün içinde tamamlayarak Başbakan'a ileteceğini belirtti. Arslan, "Taşeron işçilere sendika hakkı bizim girişimimizle oldu. Hizmet İş Sendikası ülke genelinde tam olarak 3 bin toplu sözleşme imzalıyor.

HAK İŞ'e bağlı Türkiye genelinde 330 bin işçi kardeşimiz üye olarak bulunmakta. Bunların çoğunluğunun taşeron işçi olduğu biliniyor. Bu nedenle onlara kadro verilmesinde en fazla yük bizlere düşüyor. Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanımıza tüm taleplerimizi bildirdik, bunun sonuna kadar arkasındayız ve demokratik bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımız taşerona kadro dosyasını tamamlamak üzere olduğunu ve 10 gün içerisinde de Sayın Başbakana ileteceğini bizlere söyledi. Bu yıl bu çözülecek" dedi.

CHP'DEN TAŞERON İŞÇİLİK ÇALIŞTAYI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net bin 500 lira olacak dedik, 'Parayı nereden bulacaksın' dediler. Bugün asgari ücret bin 400 lira civarında. Önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek. Buradan söylüyorum, asgari ücretin net, en az 2 bin lira olması gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Emek Bürolarınca düzenlenen "Taşeron İşçilik Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 2002'de kendilerine verilen rakamlara göre 387 bin taşeron işçinin bulunduğunu söyledi.

Bu sayının 2 milyonu aştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, rakamı kimsenin bilmediğini söyledi. Kaç taşeron işçi bulunduğunun öğrenilmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin iş güvencelerinin olmadığını savundu.

"Bunlar 21. yüzyılın modern emek köleleridir." diyen Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin ömür boyu asgari ücrete mahkum olduğunu söyledi.

Sendikalı olmayan taşeron işçilerin haklarını istemekten korktuğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Asgari ücret net bin 500 lira olacak dedik, 'Parayı nereden bulacaksın' dediler, bugün asgari ücret bin 400 lira civarında. Önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek. Buradan söylüyorum, asgari ücretin net, en az 2 bin lira olması gerekiyor. İtiraz edenlere şunu söylüyorum, bin 400 lirayı bir ay versinler, devletin müsteşarına, bakanına, cumhurbaşkanına, başbakanına versinler. Bin 400 lirayla bir ay geçin Allah aşkına. Ev kirası, dolmuş parası vereceksin, okul masrafını karşılayacaksın. Peki geriye ne kalıyor? Geriye bir şey kalmıyor."

Çalışanın hakkının teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin örgütlenme hakkından mahrum olduğunu savundu.

Taşeron işçilerin kıdem tazminatı haklarının yasal olarak bulunduğunu ancak fiilen bu hakkın olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Aynı iş yerinde sürekli çalışıyorlar, bir bakıyorsunuz sürekli firma değişiyor. Bunlar kıdem tazminatı haklarını alamıyorlar. İnsan haklarına aykırıdır. Hukuku arkadan dolanıyorlar ve işçilere kıdem tazminatını vermemek için her türlü yolu deniyorlar." dedi.

Taşeron işçinin hakkını arayamadığını belirten Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin sendikalaşma hakkı olması gerektiğini ifade etti.

Sorunun kültürel, sosyal ve siyasal boyutları da olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bütün bunların üzerinde durulması gerektiğini kaydetti.

Taşeron işçilere kadro verilmesinden mutlu olacaklarını, "Kadro vereceğiz" denildiğini, ancak çok sayıda kamu kuruluşuna "Taşeron sözleşmelerini 3 yıl yapacaksınız" şeklinde yazılar gittiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Yılbaşına kadar kadro verecekseniz, bu yazıları niye yazıyorsunuz? 'Üç yıllık taşeronsözleşmesi yapın' diye bu yazıları niye yazıyorsunuz? Sanıyorlar ki bizi kandıracaklar. Bizi asla kandıramayacaklar. Taşeron işçisi kadro alıncaya kadar bunun mücadelesini yapacağız." diye konuştu.

Birlikte mücadele edildiğinde herkesin hakkını alacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü olduğunu savunarak, son 15 yılda 18 bin 418 kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, hayatını kaybedenlerin çoğunun sendikasız veya taşeron işçi olduğuna işaret etti.

Örgütlenme konusunda da toplantı yapılmasını istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbe hukukunun sendikalar üzerine getirdiği örgütlenme yasaklarının kaldırılması ve bunun mücadelesinin yapılması gerektiğini, sosyal devletin, çalışılabilecek ortamı yaratmak ve iş bulmak zorunda olduğuna dikkati çekti.

"Bize bağlı belediyelerde taşeron işçilerin sendika kurmalarına hiçbir engel çıkarmadık." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, asgari ücret konusunda da en az net 2 bin lira olması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"'Bu parayı nereden bulacağız' diye yine bir gürültü kopacak biliyorum. 'Memleketimi batıracaksınız, işçiye 2 bin lira verilir mi?' diyecekler. Ben bunu da biliyorum. Son 15 yılda yurt dışındaki bir avuç faiz lobisine, sayısı 10'u geçmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin ödediği faiz 145 milyar dolar. Bir avuç faiz lobisi, çoğu da Londra'da. Bunlara para buluyorsun, bu faizi veriyorsun. Oturuyorlar, ellerinde viski kadehi, ayak ayak üstüne atıyorlar, paraları getiriyorlar, yüksek faizi alıyorlar, keyiflerine bakıyorlar."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, söz konusu paranın kesilerek, taşeron işçiye hak ettiği, kadronun ve paranın verilmesi gerektiğini söyledi.

"Biz faizlerden şikayetçiyiz" denildiğini bildiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu kadar büyük faizi ödüyorsunuz, ödediğiniz faizden şikayet ediyorsunuz. O zaman bırakın hükümeti. Bırakın hükümeti, göreceksiniz işçi nasıl geçinir, taşeron işçisine kadro nasıl verilir, Türkiye'ye huzur nasıl gelir, insanlar barış içinde, kendi ülkelerinde bayraklarının altında nasıl onurla yaşarlar bunu göstermek istiyoruz. Faizden şikayet etmek, Merkez Bankasından şikayet etmek... Merkez Bankası başka bir ülkenin Merkez Bankası mı? Merkez Bankasına atamayı siz yapmadınız mı? Faizden şikayet ediyorsun, hocaları bir Kanun Hükmünde Kararname ile kapının önüne koyuyorsun, bir Kanun Hükmünde Kararname ile fabrikaları kapatıyorsun, bir Kanun Hükmünde Kararname ile gerekirse sendikaları kapatabilir yarın sabah. Peki Kanun Hükmünde Kararname ile faizi sıfırla kardeşim. Elinden tutan mı var?"

Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşamak istediğini belirten Kılıçdaroğlu, gelecek nesillere güzel bir Türkiye'nin bırakılması gerektiğini, çalışan, üreten ve emek harcayan bir işçi olan taşeron işçinin haklarını teslim etmenin 80 milyonun ortak görevi olduğunu vurguladı.

Çalıştayda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız da birer konuşma yaptı.

TAŞERON

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Taşerona kadroda son durum

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Taşerona kadro verilecek mi?