Taşerona kadro geliyor! Taşerona kadroda son dakika gelişmeleri

Son günlerin en çok konuşulan konularından olan taşerona kadro verilmesi konusu, işçiler tarafından heyecanla araştırılıyor. İnternet üzerinde sık sık "taşerona kadro verilecek mi?" diye araştıran vatandaşlar, taşeron konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki taşerona kadro verilecek mi? Taşerona kadroda son durum ne?

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?

Taşeron işçi konumunda çalışan vatandaşlar, son günlerin en çok merak edilen konularından olan taşerona kadro konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Taşerona kadro verilmesi ile ilgili konuşan Bakan'ların ve sendika başkanlarının açıklamalarını takip eden vatandaşlar, "taşerona kadro verilecek mi?" diye araştırıyor. Peki taşerona kadroda son durum ne?

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşların kamuda istihdamlarıyla ilgili çalışmayı tamamlayıp gereğini yapacaklarını söyledi.

Sarıeroğlu, taşeron sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve gündemlerinde taşeron süreci olduğunu vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Taşerondaki kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum. Göreve geldiğimizde hemen çalışmaya başladık. Konuyu farklı mecralara çekmeye çalışan kesimler var ama Sayın Başbakanımız grup toplantısında gerekli açıklamayı yaptı. İnşallah bu sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşlarımızı kamuda istihdamlarıyla ilgili çalışmayı tamamlayıp gereğini yapacağız."

CHP'DEN TAŞERON İŞÇİLİK ÇALIŞTAYI

CHP, 18 Kasım Cumartesi günü "taşeron işçilik çalıştayı" düzenleyecek.

CHP Emek Büroları tarafından düzenlenecek çalıştay, Litai TBB Konukevi'nde saat 10.00'da başlayacak.

Çalıştayın açılışında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko da birer konuşma yapacak.

"Türkiye'de Dünden Bugüne Taşeron İşçilik", "Taşeron İşçileri Nasıl Güvenceli Olacak?", "Güvenceli İş, Güvenceli Yaşam" başlıklarında gün boyu oturumlar düzenlenecek çalıştayın sonuç bildirgesi, çözüm önerisi olarak hükümete iletilecek.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Biz iyi niyetliyiz. Biz üzüm yemek istiyoruz, derdimiz o. Bu taşeron gerçeğini en iyi bilenlerdeniz. Yaşananları, mali portesini, ülkenin ekonomisindeki karşılığını biliyoruz, taşeron sisteminin hangi sorunlarla muhatap olduğunun farkındayız." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Malatya Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, sendikalarının önemli bir sayısal çoğunluğu bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük ikinci konfederasyonu olduklarını ancak bu sayıların kendilerine yeterli gelmediğini dile getiren Arslan, asla vazgeçmeyeceklerini, bütün olumsuzluklara rağmen çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Arslan, "En büyük sorunlarımızdan biri bugün taşeron meselesidir. Biz taşeron mevzusunda da ilk günkü gibi aynı yerde duruyoruz. Hükümetimize açık net ifadelerimiz oldu. Maliye Bakanlığının daha önce yaptığı çalışmayla, geçtiğimiz günlerde yine medyada servis edilerek önümüze getirilen Özel Sözleşmeli Personel çözümünü asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Gündeme getirilen uygulamaya baştan beri karşı çıktıklarını kaydeden Arslan, bunun hayata geçirilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Hükümetin henüz böyle bir taslağı ortaya koymadığını da anımsatan Arslan, şöyle devam etti:

"Biz iyi niyetliyiz. Biz üzüm yemek istiyoruz, derdimiz o. Bu taşeron gerçeğini en iyi bilenlerdeniz. Yaşananları, mali portesini, ülkenin ekonomisindeki karşılığını biliyoruz, taşeron sisteminin hangi sorunlarla muhatap olduğunun farkındayız. O zaman geliniz artık bu sistemi sürdüremiyorsak gelin öyle bir sistem ortaya koyalım ki sürdürülebilir olsun. Biz objektif bakıyoruz. O yüzden hükümetimize buradan sesleniyorum. Taşeron konusunu bizimle beraber konuşun. Bizi dinleyin, taleplerimizi dikkate alın ve o doğrultuda bir çözümü hep birlikte bulalım."

DİSK GENEL BAŞKANI KANİ BEKO'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin, "Dilerim önümüzdeki süreçte, en yakın dönemde taşeron sistemi kesinlikle ortadan kalkar. Kamuda, belediyelerde ve şirketlerde çalışan bütün taşeron işçisine kadro verilir düşüncesindeyim. Hep beraber bu işi başarabiliriz." dedi.

Çeşitli ziyaretler için kente gelen Beko, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'i makamında ziyaret etti.

Beko, burada yaptığı konuşmada, ülke insanına layık bir anayasanın mutlaka oluşturulması gerektiğini belirterek, "Bu anayasanın demokratik kitle örgütleriyle sendikaların, siyasi partilerin içinde olduğu komisyonlarla eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, sosyal bir anayasanın ülkemize çok yakışacağı inancındayız. DİSK olarak bunun böyle olmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Genel Maden İşçileri Sendikası'nı da ziyaret eden Beko, başta madenler olmak üzere taşeron sisteminin yasaklanması gerektiğini savundu.

Beko, taşeron şirketlerinin değiştiğini ancak işçilerin değişmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hiçbir taşeron, taşeron işçisinin kıdem tazminatını, ihbar tazminatını ve alacaklarını ödemiyor. Böyle bir şey yok. Taşeron dediğimiz şey, bize göre asalak. Bu madenlerin asıl sahipleri maden işçileridir. Maden işçileri tarafından bunlar çalıştırılmalı. Dolayısıyla taşeron kesinlikle ortadan kaldırılmalı diye düşünüyorum. Artık bir yerden başlamak lazım. Başta madenler olmak üzere inşaatlarda, kara, hava, deniz yollarında, kamuda taşeron kesinlikle olmaması gerekir. Geçmişte olduğu gibi kamuda, kamu işçisi olması gerekir. Taşeronun 15 yılda bu topraklara hiçbir katkı koymadığını, tam da böyle kan emici bir vampir gibi hem işçileri hem ülkemizi sömürdüğünü hep beraber yaşadık. Dolayısıyla biz de bu taşeronun kesinlikle yasaklanmasından yanayız. Dilerim önümüzdeki süreçte, en yakın dönemde taşeron sistemi kesinlikle ortadan kalkar. Kamuda, belediyelerde ve şirketlerde çalışan bütün taşeron işçisine kadro verilir düşüncesindeyim. Hep beraber bu işi başarabiliriz."

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