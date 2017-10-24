Taşerona kadro konusunda son açıklamalar! Taşerona kadro verilecek mi?

Taşeron konumunda çalışan milyonlarca işçi, son zamanlarda daha fazla gündeme gelen taşeron işçiye kadro verilmesi konusunu yakından takip ediyor. Kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçiler, merakla "taşeron işçiye kadro verilecek mi?" diye araştırıyor. Peki taşerona kadro konusundaki son durum ne? Taşerona kadro verilecek mi? İşte detaylar...

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?

Taşerona kadro bekleyen milyonlarca işçi, yetkili makamlardan ve kişilerden yapılan açıklamaları takip ediyor. Kadrolu pozisyonda çalışabilmek için gelecek olan müjdeli haberi bekleyen işçiler, merakla "taşerona kadro verilecek mi? ve "taşerona kadro son durum" aramalarını internet üzerinde yapıyor.

İşte taşerona kadro konusunda yaşanan son gelişmeler ve açıklamalar...

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ'DAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda konuştu. Bozdağ; "AK Parti hükümetleri bugüne kadar hangi sözü verdiyse yaptı. Bu konuda hükümetimizin verdiği sözlerden birisidir, programımızda yer almaktadır. Bakanlar Kurulumuzda daha önce defalarca görüşüldü. Bazı konularda ilave çalışma yapılması talimatı verildi ve bu çalışmalarda son noktaya gelindi. İnşallah yeni yıla kadar veya en geç yeni yılın başında bu konuda atılması gereken adım atılacaktır." dedi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL'DAN TAŞERON İŞÇİ AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron işçilere kadro verilmesi konusu hakkında konuştu. Ağbal, yaptığı açıklamada;

"Teknik çalışmalar hemen hemen tamam. Şimdi her alternatifin, farklı olabilecek alt detayların ortak bir çözüme dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar yapılacak. Taşeron konusunda Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı olarak çalışıyoruz. Burada önemli olan EKK ve Bakanlar Kurulunda nihai olarak verilecek kararlardır." dedi.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Dünya kadar derdimiz var. Ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sözüm söz; bütün bu sorunlardan Türkiye'yi arındıracağız. Türkiye'yi dünyanın uygar ülkelerinden birisi haline getireceğiz. 15 yıldır övündükleri şey, yeni hapishaneler yapıyorlar.

Sözüm söz hapishane değil fabrikalar yapacağız. Bundan 3 veya 4 yıl önce ilk kez taşeron işçiliği dile getiren onlarla toplantı yapan bu kardeşinizdi. Onların derdi vardı, hakları yoktu, iş güvenceleri yoktu. Dedim ki madem ki sen emekten yanasın haktan hukuktan yanasın o zaman taşeron işçilerin tamamına sahip çıkacaksın dedim. Tamamına sahip çıktık.

Bu işin sağı solu yoktur ahlak , alın teri işidir. Bu iş insana değer verme işidir. Biz insana değer vereceğiz bütün değerlerimizin de arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Şeker-İş Sendikasına ait otelde Türk-İş Bölge Temsilciklerine yönelik İş Sağlığı ve Eğitimi seminerinin açılışına katıldı.

Şimdi gündemlerinde taşeron işçi konusu olduğunu belirten Atalay, ülkede 1 milyon civarında taşeron işçisi olduğunu, bunun da ancak 4'te 1'inde örgütlü olduklarını anlattı.

Taşeronla ilgili çalışmaları Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü dile getiren Atalay şunları söyledi:

"Bakanlık yetkileri çalışmayla ilgili sendikaları çağırsın. Bunun yanında 30 büyük şehirden bir bayan, bir erkek taşeronu çağırsın. Yani sadece bizim sendikaların üstüne bırakmasınlar. 30 büyük şehirden 60 kardeşimizi çağırsınlar, onların da görüşlerini alsınlar. Çünkü onlar yaşıyorlar, onlar çalışıyorlar. Her ne kadar biz onların 4'te 1'inde örgütlü olduğunu ifade ettiğim için bunu özelliklen söylüyorum. Yani olanlarla ve sendiklarla beraber daha sağlam bir çözüm buluruz diye düşünüyorum. İnşallah bununla ilgili yıl sonuna kadar olumlu bir sonuç alırız."

"Taşeronlular, sosyal haklardan mahrum kişiler"

Taşeron sorununa önceki yıllarda devletin kendisinin şirket kurup insanları orada çalıştırdığından bahseden Atalay, "Taşeron dışında bir çalışmanın boyutunu bilmememize rağmen devlet bir şirket kurup onun altında çalışacaklar diye bir kanaat var Türkiye'de bunu biliyoruz. Devlet taşeron olmuş bunun bir özelliği yok. Bunu düşünüyorlarsa bundan vazgeçsinler. Taşeron işçiler iş yerine giderken huzurlu gitsinler. Bunlar kıdem tazminatından, sosyal haklardan mahrum kişiler. İnşallah sorunlar çözülecek" ifadelerini kullandı.

TAŞERON KONUSUNU İÇEREN TORBA TASARI, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

Birçok düzenlemenin yer aldığı Torba Tasarı, dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Torba Tasarı'da taşeron ile ilgili aşağıdaki ifadeler yer aldı;

Kamu kurumlarında çalıştırılacak taşeron personel sayısı ile idareler, hizmet türleri, işin yapıldığı yer gibi ücret düzeyini etkileyen unsurların biri, birkaçı veya tamamı dikkate alınarak ihale dökümanında belirlenecek ücret ve benzeri mali ödemelere ilişkin tavanların tespitinde Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınacak.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taşeronlara ilişkin güvence çalışması, son derece kıymetli ve yerinde bir çalışmadır fakat bunun kabul oranının artması, çalışma hayatına huzur getirmesi bakımından 4/C'lilerin de bu kapsamda kadroya kavuşturulması gerekiyor." dedi.

Memur-Sen İl Temsilciliğinin Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantısı'na katılan Yalçın, yaptığı konuşmada, memur işi yapan ve işçi kadrosunda bulunanların, taşeronlarla ilgili çözüm sürecine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Yalçın, hükümetin "kamuda taşeron ve 4/C statüsünde görev yapan çalışanlarla ilgili bir uzlaşmaya varılması noktasında çalışma içinde oldukları" beyanını son derece önemsediklerini kaydetti.

4/C'lilerin kadro taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Bunu Çalışma Bakanı ile toplu sözleşme sürecinde de konuştuk. Dolayısıyla 4. dönem toplu sözleşmede 'taşeronlara ilişkin bir çalışma takvimi içine girileceğini, bu anlamdaki taleplerin bir bütün olarak beraber düşüneleceğini' ifade etmişti. Bu vesileyle bir kez daha çağrığımızı yeniliyoruz ve diyoruz ki: Taşeronlara ilişkin güvence çalışması, son derece kıymetli ve yerinde bir çalışmadır fakat bunun kabul oranının artması, çalışma hayatına huzur getirmesi bakımından 4/C'lilerin de bu kapsamda kadroya kavuşturulması gerekiyor. 4/B'lilerin taleplerinin yerine getirilmesi ve memur işi yapan işçi kadrosunda bulunan arkadaşlarımızın memur kadrosuna aktarılarak yaptıkları işle, attıkları imzayla buluştukları konum arasındaki ters orantının ortadan kaldırılması konusunda bir çağrıda bulunuyoruz.''

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