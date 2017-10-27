Taşerona kadro son dakika gelişmeleri! Taşerona kadro müjdesi geliyor mu?

Taşerona kadro bekleyen milyonlarca taşeron işçisi, konuyla ilgili takibini sürdürüyor. Yapılan açıklamaları yakından takip eden milyonlarca taşeron işçisi, merakla taşerona kadro müjdesi bekliyor. Taşerona kadro gündemini ve gelişmelerini takip eden işçiler, internet üzerinde sık sık "Taşerona kadro" konusunda arama yapıyor. Peki taşerona kadro verilecek mi? İşte konu hakkında yapılan son açıklamalar ve detaylar...

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ? İŞTE SON GELİŞMELER!

Taşeron işçi pozisyonunda çalışan milyonlarca işçi, hükümetten ve yetkili makamlardan yapılan taşeron açıklamalarını yakından izliyor. İnternet üzerinde sık sık "taşerona kadro verilecek mi?" diye arama yapan işçiler, konu hakkında son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki taşerona kadro verilecek mi? Taşerona kadroda son durum nedir? İşte yapılan son açıklamalar ve gelişmeler...

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı seçimleri hatırlatılıp, CHP'nin vaatlerinin sorulması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Dört yılda terörü bitiririz, beşinci yılda bunun keyfini yaşarız. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Parti olarak biz bunu bitiririz. Çünkü bizim cumhurbaşkanı adayımız kazanacak ve biz bu belayı Türkiye'nin başından atacağız. Taşeron işçileri en geç 6 ay içinde kadroya alacağız. Biz bütün ülkelerle, gerçek anlamda barışı sağlayacağız." dedi.

Öte yandan Salı günü partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, taşerona kadro konusuna da değinmişti. Türkiye'deki taşeron işçi sorununu ilk kez kendisinin dile getirdiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Tamamına sahip çıktım. Sizin haklarınızı savunmak benim boynumun borcudur." ifadesini kullanmıştı.

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ'DEN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı açıklamalarda taşerona kadro konusunda da bazı ifadeler kullandı. Taşeron işçilerin kadro beklentilerine değinen Destici, devlet kurumlarında çalışan bütün işçilerin kadro probleminin yıl sonuna kadar mutlaka çözülmesi gerektiğini söyledi.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY'DAN TAŞERON İŞÇİ AÇIKLAMASI

Şimdi gündemlerinde taşeron işçi konusu olduğunu belirten Atalay, ülkede 1 milyon civarında taşeron işçisi olduğunu, bunun da ancak 4'te 1'inde örgütlü olduklarını anlattı.

Taşeronla ilgili çalışmaları Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü dile getiren Atalay şunları söyledi;

"Bakanlık yetkileri çalışmayla ilgili sendikaları çağırsın. Bunun yanında 30 büyük şehirden bir bayan, bir erkek taşeronu çağırsın. Yani sadece bizim sendikaların üstüne bırakmasınlar. 30 büyük şehirden 60 kardeşimizi çağırsınlar, onların da görüşlerini alsınlar. Çünkü onlar yaşıyorlar, onlar çalışıyorlar.

Her ne kadar biz onların 4'te 1'inde örgütlü olduğunu ifade ettiğim için bunu özelliklen söylüyorum. Yani olanlarla ve sendiklarla beraber daha sağlam bir çözüm buluruz diye düşünüyorum. İnşallah bununla ilgili yılsonuna kadar olumlu bir sonuç alırız."

KABUL EDİLEN TORBA TASARI'DA "TAŞERON" İFADESİ

Geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Torba Tasarı'da taşeron ile ilgili ifadeler de yer aldı. Kabul edilen yönetmelikte, taşeronla ilgili "Kamu kurumlarında çalıştırılacak taşeron personel sayısı ile idareler, hizmet türleri, işin yapıldığı yer gibi ücret düzeyini etkileyen unsurların biri, birkaçı veya tamamı dikkate alınarak ihale dökümanında belirlenecek ücret ve benzeri mali ödemelere ilişkin tavanların tespitinde Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınacak." ifadeleri yer aldı.

HAK-İŞ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI'NDA TAŞERON KONUSU

HAK-İŞ'in 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da yapılan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı tamamlandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, HAK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun, Ankara'daki toplantıda taşeronişçiler, geçici mevsimlik işçiler, işsizlik, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularını ele aldığı belirtilerek, sonuç bildirisi paylaşıldı.

HAK-İŞ'in, dünden daha güçlü, kendinden daha çok emin, kendine daha çok güvenen, geleceğine umutla bakan, önemli bir tarihi noktada bulunduğuna işaret edilen bildiride, konfederasyonun, sıkıntı çeken emekçilerin sığınma merkezi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin öncelikli gündem maddelerinden birinin, taşeron ve geçici mevsimlik işçiler olduğu ifade edilen bildiride, "HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, taşeron işçilerimiz, geçici ve mevsimlik işçilerimizin sorunlarının hükümet tarafından daimi olarak bir an evvel çözülmesini talep etmektedir." denildi.

Bildiride, HAK-İŞ'in sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya her zaman itiraz ettiği ve itiraz etmeye devam edeceği de vurgulandı.

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