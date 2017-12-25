Taşerona kadro ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bakanların taşeron işçiler ile ilgili çalışmalarında sona gelindi. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çalışma hayatında yapılan düzenlemelerle ilgili açıklama yaptı. İşte Taşerona kadro ile ilgili merak edilenler ve taşeron yasasının detayları...

BAKAN JÜLİDE SARIEROĞLU'NDAN BİR MİLYONDAN FAZLA ÇALIŞANA MÜJDE

Jülide Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır her alanda yaptıkları devrim niteliğindeki çalışmalara taşeron düzenlemesiyle bir yenisini eklediklerini söyledi.

Bakan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız düzenlemeden toplamda bir milyonu aşkın emekçimiz yararlanmaktadır. Düzenleme kapsamında, kamuda ve mahalli idarelerdeki taşeron işçisi kardeşlerimizin istihdamı, mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri, 4/C kadrosunda çalışanlarımızın 4/B kadrosuna geçişi düzenlendi. Düzenlemenin kapsamı ve yararlanan sayısı da ortadadır. Bir milyondan fazla kardeşimiz, aileleriyle birlikte 5 milyon kişi hükümetimizin müjdesiyle büyük bir mutluluk yaşıyor. Kimse bu mutluluğu gölgelemeye çalışmasın."

TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Edinilen bilgiye göre, KHK ile çalışma hayatında yapılan düzenlemeler toplamda 1 milyon 20 bin çalışanı kapsıyor.

Bu sayının 450 bini kamuda taşeron olarak çalışanlardan (Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları), 20 bini kapsama dahil edilen diğer özel bütçeli kuruluşlardakilerden, 50 bini kamuda 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçilerinden, 450 bini il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerinde çalışan alt işveren işçilerinden, 23 bini mevsimlik işçilerden, 27 bini ise 4/C statüsünden 4/B'ye geçenlerden oluşuyor.

TAŞERON KADROYA GEÇİŞ ŞARTLARI NASIL OLACAK?

Belediye İktisadi Teşekküllerindeki çalışanların kadroya geçiş şartlarıyla ilgili soru üzerine Sarıeroğlu, kamuya işçi alımının İŞKUR üzerinden, lise ve üstü eğitimli olanlarda KPSS puanıyla, diğerleri içinse kura yöntemiyle yapıldığını anımsattı.

Sarıeroğlu, KPSS ile kamuya girmek için çalışan, bekleyen milyonlarca gencin olduğunu dile getirerek, taşeron işçilerin kadroya alımında sınav uygulamasını toplum vicdanını dikkate alarak hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yeni düzenleme kapsamında kamuda istihdam edileceklerin, zaten yıllardır görevlerini yapan, kendilerini ispat etmiş, konumlarını, durumlarını, becerilerini, performanslarını, bilgilerini ortaya koymuş kişiler olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda da hiçbir sıkıntıya kapılmasınlar. Bu, kesinlikle yine söyleyeceğim, eleme amaçlı değil, toplum vicdanı ve sürecin bundan sonra da işlerliği bu şekilde olacak, İŞKUR üzerinden. Burada bir uyumun olması söz konusuydu. Biz hep adaletli, gerçekten titiz bir çalışma yapmanın peşinde olduk bu süreçte. İçleri rahat olsun.

TAŞERON SINAVI NASIL OLACAK?

Şimdi görüyorum, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok. Zaten kendilerini ispat etmiş durumda bu kardeşlerimiz."

"Yaptığı işle alakalı bir sınava mı girilecek?" sorusu üzerine Sarıeroğlu, "Yaptıkları işle alakalı olacak. Bunun detaylarını, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile oluşturacağız." bilgisini verdi.

Sarıeroğlu, taşeron işçilere yönelik düzenlemenin de yer aldığı kanun hükmünde kararnamenin bugün yayımlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"2 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlememiz. 2 Ocak itibarıyla 10 günlük süre içerisinde biz bu personel alımına dayalı hizmet ihaleleri kapsamında çalışan tüm kardeşlerimizin başvurularını alacağız.

Bu başvuruları da merkezi bir sistem kuruyoruz, şu anda yazılımları yapılmış durumda. Bunların denemeleri gerçekleştiriliyor. Çalışma, Devlet Personel ve Maliye Bakanlığımız bir arada olacak, bu merkezi bütçeyle düzenlenen kurumlarla ilgili. Bu sistemi onlar yönetecekler. Mahalli idareler, şirketler ve mahalli idare birlikleriyle ilgili süreçle ilgili sistemi de İçişleri Bakanlığımız kontrol edecek. Tüm başvuruları biz takip edeceğiz. En ufak bir aksaklık yaşanmaması, en ufak bir suistimal olmamasıyla ilgili önlemlerimizi almış durumdayız. Adaletli, hakkaniyetli bir çalışma olması için bütün şartları oluşturmuş durumdayız."

Başvurular 10 gün içinde

Sarıeroğlu, "Sınav, mülakat ve güvenlik soruşturması da dahil taşeron işçilerin kadroya kavuşma takvimi nasıl işleyecek? Başvurular ne zaman nereye yapılacak." sorusuna, "Bu süreci, biz bu ara döneme sıkıştırma olmasın bir sene sonu süreci yaşanıyor bütün kamu kurumlarımızda... 1 Ocak tatil olduğu için 2 Ocak itibarıyla alım sürecimizi başlatıyoruz. Toplamda 90 gün sürecek. Her şey bu süreç içerisinde olacak. 10 gün içerisinde başvurularını yapacaklar." yanıtını verdi.

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